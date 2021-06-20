После встречи Зеленского и Байдена все будет меняться: Кравчук рассказал, присоединятся ли США к "Нормандскому формату"

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук ожидает, что вопрос о присоединении США к переговорам в "Нормандском формате" будет решен после личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Белого дома Джо Байденом.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Дом".

"Наверное, уже после встречи Зеленского и Байдена все будет меняться", - сказал он, отвечая на вопрос присоединится ли Вашингтон к переговорам нормандской четверки.

По его словам, свидетельством такого намерения может послужить заявление президента США после встречи с Владимиром Путиным о том, что работа над Минскими договоренностями будет продолжаться.

Кравчук убежден, что участие США в процессе будет большим шагом на пути к урегулированию конфликта на Востоке Украины, а также добавит "больше дипломатии" в переговорах в формате ТКГ.

При этом он отметил, что в настоящее время со стороны Германии и Франции нет "твердости, системности и последовательности" в отношении РФ.

"Например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, агрессор – Россия, и что она должна уйти из Донбасса и оставить Крым", - сказал Кравчук.

Как сообщалось ранее, 7 июня Зеленский получил приглашение от Байдена посетить Вашингтон в июле этого года.

Однако позже политический консультант Тарас Березовец рассказал "Телеграфу", что Байден может отменить приглашение в любой момент, если Офис президента "устроит какую-то провокацию".