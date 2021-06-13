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Байден может в любой момент отменить визит Зеленского в США: в чем провинилась Украина

Байден может в любой момент отменить визит Зеленского в США: в чем провинилась Украина
15:01 Сегодня Телеграф

США "поставили на паузу" отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, а американский лидер Джо Байден может отменить встречу с ним в любой момент.

Такое мнение высказал "Телеграфу" политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

"К сожалению, украинская власть проявила себя глупо, некомпетентно. Встреча Зеленского с Байденом, которая уже могла пройти в Вашингтоне, была отменена из-за глупости украинской власти", - сказал он. 

По его словам, речь идет о смене правления и набсовета "Нафтогаза" и, в частности, об увольнении Андрея Коболева. Березовец говорит, что этим поступком власти вмешались в корпоративную систему управления, а строить ее Украине помогали как раз таки США. 

Кроме того, администрация Байдена не забыла о скандале, связанном с разговором главы ОПУ Андрея Ермака и адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Также развитию отношений Украины и США мешает кейс бизнесмена Игоря Коломойского. 

"Всё то, расследование чего хотела бы нынешняя американская администрация. И что упорно не расследуют в Украине", - сказал он, добавив, что это все создает негативный для Украины фон накануне встречи Байдена с Путиным. 

Это, добавил Березовский, не помешает встречи Байдена и Зеленского, запланированной на конец июля, однако он не исключает того, что ОПУ "устроит какую-то провокацию" из-за чего американский президент отменит встречу. 

"Американцы явно поставили отношения с Зеленским на паузу. С Украиной – нет (помощь нам как оказывали, так и продолжат оказывать), с Зеленским - да", - сказал он, добавив, что США теперь будут ждать смены власти в Украине и нового президента, с которым удастся выстроить прогнозируемые и нормальные отношения. 

Напомним, Березовский также рассказал "Телеграфу" о том, что ждать от встречи Путина и Байдена, а также как их саммит затронет Украину. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, США, Тарас Березовец, Джо Байден, Владимир Зеленский, ОПУ.
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