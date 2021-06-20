Ни единого шага: Кулеба озвучил претензии по членству Украины в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в том, что Альянс "не сделал ничего", чтобы Украина стала его частью.

Об этом он сказал в интервью турецкому изданию Anadolu.

Он напомнил, что в 2008 году во время саммита лидеров стран НАТО в Бухаресте было заявлено, что Украина и Грузия станут членами организации и тогда же был поднят вопрос предоставления им ПДЧ.

"С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я отвечу очень честно: ничего", - сказал Кулеба.

По его словам, когда Альянс говорит о реформах в Украине, то это "может быть бесконечной историей" и указал на необходимость предоставления Киеву четкого списка сфер, нуждающихся в реформировании.

"Сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас", - сказал Кулеба.

Как сообщалось ранее, после саммита НАТО, который прошел в Брюсселе 14 июня, глава МИД Франции заявил, что "условия для вступления Украины в НАТО пока не сложились".