Шмыгаль едва не оконфузился из-за сломанной двери

Перед встречей премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Грузии Саломе Зурабишвили в среду, 23 июня, в Киеве произошел незначительный инцидент: сломались входные двери в здание Кабмина.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Так, по протоколу Шмыгаль должен встречать Зурабишвили перед входом в здание правительства, откуда стороны проследовать на переговоры в здание.

Однако буквально за полчаса до начала встречи одну из дверей заклинило, из-за чего они не до конца открывались.

Открыть вручную снизу их не удалось, а высота дверей порядка пяти метров.

Поэтому на место срочно прибыли ремонтники с лестницей-стремянкой, и в итоге спустя минут 10 поломку удалось устранить и двери заработали как положено.

В итоге встреча президента Грузии прошла по протоколу и Шмыгаль вместе с Зурабишвили проследовали в здание правительства, где и провели встречу.

Как сообщалось, 23 июня в Мариинском дворце в Киеве состоялась официальная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабишвили.

При этом во время церемонии встречи военный случайно уронил перед президентами ножны.

Фото: Ян Доброновосов, "Телеграф".