Шмыгаль едва не оконфузился из-за сломанной двери

Перед встречей премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Грузии Саломе Зурабишвили в среду, 23 июня, в Киеве произошел незначительный инцидент: сломались входные двери в здание Кабмина.
Об этом передает корреспондент "Телеграфа" с места событий.
Так, по протоколу Шмыгаль должен встречать Зурабишвили перед входом в здание правительства, откуда стороны проследовать на переговоры в здание.
Однако буквально за полчаса до начала встречи одну из дверей заклинило, из-за чего они не до конца открывались.
Открыть вручную снизу их не удалось, а высота дверей порядка пяти метров.
Поэтому на место срочно прибыли ремонтники с лестницей-стремянкой, и в итоге спустя минут 10 поломку удалось устранить и двери заработали как положено.
В итоге встреча президента Грузии прошла по протоколу и Шмыгаль вместе с Зурабишвили проследовали в здание правительства, где и провели встречу.
Как сообщалось, 23 июня в Мариинском дворце в Киеве состоялась официальная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабишвили.
При этом во время церемонии встречи военный случайно уронил перед президентами ножны.
Фото: Ян Доброновосов, "Телеграф".