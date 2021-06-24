Данилов собирает СНБО на закрытое совещание: займутся вопросом Дубинского, Коломойского и Деркача

Секретарь СНБО Алексей Данилов планирует провести совещание закрытого типа касательно проверке 134 украинцев, которые находятся под американскими санкциями.

Об этом 24 июня "Украинской правде" сообщил осведомленный источник.

По предоставленным данным, президент Украины Владимир Зеленский дал поручение СНБО повести совещание по вопросу выполнения решения СНБО касательно санкций США к украинцам.

Сообщается, что совещание назначено на 16:30 24 июня.

Ранее Алексей Данилов сообщил, что украинские спецслужбы проверят всех 134 украинцев, которые попали под санкции США и по итогу проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, что ранее в Минфине США ввели ряд санкций в отношении нардепов ВР Андрея Деркача, Александра Дубинского и других, связанных с сетью внешнего влияния РФ.

Также в США были введены ряд санкций по отношению к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.