Зеленский дал "зеленый" свет: Кулеба вызвал "на ковер" послов Франции и Германии из-за "предательства" Меркель и Макрона

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вызвал "на ковер" послов Франции и Германии в связи с инициативой канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона об участии России в саммитах Евросоюза.

Об этом он рассказал в видеообращении, обнародованном в пятницу, 25 июня, в Facebook.

"Сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции. И хотим лучше понимать, какие намерения преследуют Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в Нормандском формате", - заявил министр.

По его словам, украинские дипломаты начали работу сразу же, как только узнали о поступившем предложении.

"Я быстро скоординировал позицию с президентом Владимиром Зеленским, получил от него зеленый свет, и начал так предметно работать над тем, чтобы на момент начала саммита ... максимальное количество стран Европейского Союза и чиновников Европейской комиссии первое - знали позицию Украины - категорически против этой поправки, а второе - обладали достаточными аргументами для того, чтобы отразить это немецко-французское предложение", - добавил Кулеба.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого она пригласила украинского гаранта в Берлин.