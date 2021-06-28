На торжество в Раду явился спикер времен Януковича Владимир Рыбак - он стоял рядом с главой СБУ (фото)

В День Конституции Украины, 28 июня, Верховная Рада провела торжественное заседание, на которое были приглашены почетные гости.

В их числе обнаружился и спикер парламента времен беглого президента Виктора Януковича Владимир Рыбак.

На это обратил внимание журналист Стас Козлюк.

"Извините, но я случайно не ошибся? Это в ложе с различными гостями сидит Владимир Рыбак? У меня же с глазами все ок?", - написал он.

Журналист напомнил, что Рыбак выступал за то, чтобы застеклить балкон журналистов в Раде и допустил голосование за диктаторские законы Януковича.

Козлюк также напомнил, что экс-спикер 18 февраля не провел голосование по возвращению к Конституции 2004 года, а также не пришел в парламент 20 февраля, после убийства людей на Институтской.

"Еще можно туда Азарова с Януковичем посадить. И Захарченко за компанию", - указал Козлюк.

Как сообщалось ранее, во время торжественного заседания Рады с трибуны выступил президент Украины Владимир Зеленский. Герой Украины Степан Хмара и первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин пришли на его выступление в футболках с надписями "Зе! Убийца Конституции".