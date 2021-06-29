Рада приняла закон об ужесточении наказания за ложь в декларациях с поправками Зеленского: что изменится

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон, предусматривающий лишение свободы за предоставление недостоверной информации в декларациях о доходах и имуществе (законопроект № 4651).

Об этом во вторник, 15 июня, сообщает пресс-служба президента.

В Офисе президента пояснили, что Зеленский инициировал этот проект закона для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, однако при его рассмотрении в сессионном зале депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимого и недвижимого имущества, находящегося во владении или пользовании членов семьи декларанта.

В соответствии с поправками, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.

"Таким образом декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи. Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе", - подчеркивают в ОПУ.

Учитывая это, президент вернул закон в парламент.

"Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", - отметил Зеленский.

В ОПУ напомнили, что внедрение системы электронного декларирования было требованием Европейского Союза для установления безвизового режима с Украиной.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла внесенный президентом закон, которым предусматривается ужесточение наказания для чиновников за неправдивые сведения в декларациях.