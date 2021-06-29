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Рада приняла закон об ужесточении наказания за ложь в декларациях с поправками Зеленского: что изменится

Рада приняла закон об ужесточении наказания за ложь в декларациях с поправками Зеленского: что изменится
Обновлено 17:42 Сегодня Телеграф

Верховная Рада приняла закон о возврате лишения свободы за ложь в декларациях чиновников, поддержав предложения президента Владимира Зеленского. Ранее Зеленский ветировал законопроект из-за внесенных в него поправок.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"За" проголосовали 315 нардепов, "против" – 3, "воздержались" – 15.

Зеленский ветировал законопроект из-за двух поправок. Одна из них предполагала, что чиновники должны декларировать имущество членов семьи, если они предоставили им соответствующую информацию. Другая отменяла возможную уголовную ответственность за неподачу декларации в виде лишения свободы.

Что предполагает законопроект

  • при внесении в декларацию сумм, которые на 1,14-4,5 млн грн отличаются от действительных цифр – штраф 51 000–68 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет;
  • при внесении в декларацию сумм, которые отличаются от действительных цифр более, чем на 4,5 млн грн – штраф 68 000-85 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение/лишение свободы до двух лет;
  • за умышленную неподачу декларации – штраф 42 500-51 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

Ранее максимальный штраф за ложь в декларациях составлял 51 тысяч грн.

Зеленский отказался подписывать закон о лжи в декларациях: что с ним не так

Зеленский отказался подписывать закон о лжи в декларациях: что с ним не так
Обновлено  10:52  Вт, 15 Июнь 2021 Телеграф ckp.in.ua

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон, предусматривающий лишение свободы за предоставление недостоверной информации в декларациях о доходах и имуществе (законопроект № 4651).

Об этом во вторник, 15 июня, сообщает пресс-служба президента.

В Офисе президента пояснили, что Зеленский инициировал этот проект закона для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, однако при его рассмотрении в сессионном зале депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимого и недвижимого имущества, находящегося во владении или пользовании членов семьи декларанта.

В соответствии с поправками, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.

"Таким образом декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи. Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе", - подчеркивают в ОПУ.

Учитывая это, президент вернул закон в парламент.

За ложь в декларациях - в тюрьму: удастся ли Зеленскому протянуть новый закон через Раду

"Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", - отметил Зеленский.

В ОПУ напомнили, что внедрение системы электронного декларирования было требованием Европейского Союза для установления безвизового режима с Украиной.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла внесенный президентом закон, которым предусматривается ужесточение наказания для чиновников за неправдивые сведения в декларациях.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Ложь, Вето, Законы, Декларации, Владимир Зеленский.
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