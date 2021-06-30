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Тимошенко уже ищет замену Кличко: у президента рассказали про войну с мэром Киева

Тимошенко уже ищет замену Кличко: у президента рассказали про войну с мэром Киева
12:25 Сегодня Телеграф

Команда президента Украины Владимира Зеленского начала негласную войну с мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом "Телеграфу" рассказали в близком окружении украинского лидера.

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Сообщается, что в интервью каналу "1+1" гарант упрекнул столичного мэра в том, что тот решил начать президентскую кампанию, забыв о непосредственных обязанностях. Хотя непублично в команде президента говорят, что дело, прежде всего в коррупционной деятельности некоторых членов его команды. 

Впрочем, у Зеленского не отрицают и того, что излишняя самостоятельность и политическая активность Кличко также раздражает самого президента. В том числе поэтому в ОП решили создать Конгресс местных властей, не пригласив туда Кличко, который возглавляет Ассоциацию городов Украины.

Инсайдеры говорят, что один из заместителей главы ОП Кирилл Тимошенко занимается поиском кандидата на замену Кличко в должности главы Киевской городской государственной администрации. Правда, сейчас этот процесс застопорился, ведь, как уже писал "Телеграф", в Зе-команде нет ярких кандидатов.

Напомним, Владимир Зеленский сейчас обдумывает поход в президенты на второй срок. И лишь один человек из его близкого окружения является против этого.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Виталий Кличко, Выборы, Война, Владимир Зеленский, Соперничество.
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