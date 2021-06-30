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Зеленский опять зовет Папу Римского приехать в Украину

Зеленский опять зовет Папу Римского приехать в Украину
Обновлено 19:22 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Его Святейшеством Папой Франциском, в ходе которого обсудил ситуацию на Донбассе и повторно пригласил понтифика посетить Украину.

Об этом в среду, 30 июня, сообщает пресс-служба президента Украины

Зеленский отметил, что разговор происходит в период 20-й годовщины визита святого Папы Иоанна Павла II в Украину. Он отметил, что в сердцах миллионов украинцев живет светлая память об Иоанне Павле II и его судьбоносном визите в страну.

Президент вспомнил слова святого Папы, который считал, что "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным", а Украина является неотъемлемым восточным легким Европы. В контексте этих слов Зеленский отметил, что визит Папы в Украину - это "кислород, который так необходим".

"Визита Вашего Святейшества ждет, прежде всего, народ Украины", - отметил он.

Зеленский государства отметил глобальное измерение деятельности Его Святейшества, в частности внимание к вопросам мира, межрелигиозного диалога, защиты прав беженцев, заботы о бедных.

Папа Римский выступил с пасхальным посланием, вспомнив об Украине (видео)

Он также рассказал об ужасных последствиях войны на востоке Украины. Президент отметил, что Украинское государство потеряло более 14 тыс. человек в войне в Донбассе, а 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

"Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна", - добавил президент.

Он также отметил, что украинский народ ждет беатификации митрополита Шептицкого.

"Президент Владимир Зеленский возобновил приглашение Папе Франциску посетить Украину", - говорится в сообщении.

Он также выразил убеждение, что встречи Его Святейшества с украинцами на украинской земле станут судьбоносным событием.

Как сообщалось, в конце апреля этого года Зеленский заявил, что Ватикан является идеальным местом для его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, Донбасс, Приглашение, Визит, Папа Римский Франциск, Владимир Зеленский.
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