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Папа Римский выступил с пасхальным посланием, вспомнив об Украине (видео)

Папа Римский выступил с пасхальным посланием, вспомнив об Украине (видео)
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф скриншот

В полдень воскресенья, 4 апреля, Папа римский Франциск в своем послании Граду и миру (Urbi et Orbi) поздравил христиан западного обряда со светлым Христовым воскресением, а также призвал к прекращению насилия на Донбассе и освобождению пленных.

Об этом сообщает в воскресенье "Vatican News".

Согласно информации, Папа с горечью отметил, что в мире "очень много войн и насилия", особо упомянув о пленных на востоке Украины и в Нагорном Карабахе.

Католическая Пасха 2021: история и запреты праздника 4 апреля

"Да поможет нам Господь преодолеть менталитет войны! Да сподобит Он пленных вернуться здоровыми к семьям и да внушит власть имущим всего мира остановить гонку вооружений", – призвал Папа римский.

Также в своем послании понтифик отметил, что светлое Христово воскресение несет надежду человечеству, столь необходимую в эти трудные времена, которые мир переживает из-за пандемии COVID-19.

Католическая Пасха 4 апреля 2021: открытки и картинки к празднику

Как сообщалось, Пасха - древнейший и самый важный христианский праздник – будет отмечаться в 2021 году у западных и восточных христиан с разрывом почти в месяц.

Ранее Папа Римский Франциск призвал бороться с организованной преступностью во всем мире, поскольку преступники используют пандемию  COVID-19 для своего дальнейшего обогащения за счет попавших в сложные жизненные обстоятельства людей.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Папа Римский, Донбасс, Пленные, Пасха, Франциск, освобожедние.
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