В США задумались над новой "мощной реакцией" на действия Путина: что ждет Россию

Вашингтон выступает за стабильность и предсказуемость в отношениях с Россией, но ответной реакции со стороны Москвы не наблюдается, поэтому Штаты оставляют за собой право ввести новые санкции в ответ на агрессию Кремля.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью RAI TG1.

"Если Россия решит прибегнуть к необдуманным или агрессивным действиям, мы ответим", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, США будут движимы целью не устроить конфликт, а потому, что будут "отстаивать свои интересы и ценности".

Кроме того, Блинкен напомнил, что нынешняя администрация США уже демонстрировала реакцию. Речь, например, идет про попытки вмешательства в выборы, кибератаки против SolarWinds и попытку отравить Навального.

"Со стороны Соединенных Штатов была четкая и мощная реакция, например, в виде санкций", – уточнил госсекретарь США.

Он также отметил, что многие из санкций были введены в координации с европейскими партнерами, а также Канадой и Великобританией.

Как сообщал "Телеграф", буквально в среду, 30 июня, стало известно о наплевательском отношении Путина к вопросу о непризнании аннексии Крыма странами Запада.