"Не признавайте дальше": Путин выдал очередной "перл" по Крыму

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" самоуверенно ответил Западу на непризнание Крыма российской территорией.

Об этом он сказал во время общения с россиянами, видео которого размещено на YouTube.

"Ну что, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации. Они что-то там не признают. Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?" — сказал Путин.

Под "провокациями" Путин имел ввиду инцидент с британским эсминцем Defender 23 июня, который, по заверению российской стороны был обстрелян российскими военными силами.

Как сообщалось ранее, в Британии после инцидента заявили, что никакого обстрела их корабля не было, а сам эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины.

Позже в сеть попали секретные документы Минобороны Британии, в которых указано, что военное руководство страны намерено избрало "опасный маршрут движения".

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" о том, какие выводы можно сделать из этого инцидента и почему жест Британии стоит трактовать, как "пощечину" России.