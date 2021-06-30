"Не признавайте дальше": Путин выдал очередной "перл" по Крыму

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" самоуверенно ответил Западу на непризнание Крыма российской территорией.
Об этом он сказал во время общения с россиянами, видео которого размещено на YouTube.
"Ну что, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации. Они что-то там не признают. Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?" — сказал Путин.
Под "провокациями" Путин имел ввиду инцидент с британским эсминцем Defender 23 июня, который, по заверению российской стороны был обстрелян российскими военными силами.
Как сообщалось ранее, в Британии после инцидента заявили, что никакого обстрела их корабля не было, а сам эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины.
Позже в сеть попали секретные документы Минобороны Британии, в которых указано, что военное руководство страны намерено избрало "опасный маршрут движения".
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" о том, какие выводы можно сделать из этого инцидента и почему жест Британии стоит трактовать, как "пощечину" России.