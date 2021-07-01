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Спокойный и тихий июль – рай для хайпа на пустом месте: названы главные риски нового месяца

Спокойный и тихий июль – рай для хайпа на пустом месте: названы главные риски нового месяца
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф

В июле украинцев ожидает ряд важных экономических новшеств: открытие рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов.

А каким будет внутриполитический расклад для Украины во втором месяце лета? Чего ждать и почему? Своим прогнозом с "Телеграфом" поделился политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.

"Последние годы летом действительно происходили нехарактерные для привычно мертвого политического сезона события. Вспомнить хотя бы досрочные хельсинское свидание Трампа и Путина в 2018, парламентские выборы в Украине 2019-го, белорусские выборы и протестную волну 2020-го. Политика не подвержена календарным сменам, у нее свой ритм и хронометраж. Однако, коллеги не дадут соврать, что общее снижение тонуса информационных событий – рай для хайпа на пустом месте, шанс для крупной "засветки" в условиях бедности на информационные события. Поэтому, не исключаю искусственную, притянутую за уши "конфликтную" политическую повестку. Ведь плох тот политик, который не думает о будущих выборах", – отмечает Олег Постернак.

А в недрах отечественной политической системы, по его словам, подрастает до "президентского" уровня новая поросль топ-политиков, которые наверняка захотят реализовать свои неуемные политические амбиции в будущем. Но для этого нужно работать на узнаваемость и оттачивать свое мастерство коммуникации с избирателем. И тут нет времени на перерывы и отдых.

"Самые большие риски этого месяца – запуск рынка продажи земли с 1 июля (здесь есть немало политических аспектов), принятие (или не принятие) закона об олигархах и интриги последних против президента, новые военно-политические маневры РФ на границе и море, распространение нового штамма коронавируса "Дельта", – перечисляет Олег Постернак. – Из положительных событий отмечу активную фазу реализации президентской программы "Большого строительства" (как правило, на лето приходится самая весомая часть реконструкций и строительства), подготовку к интеграции Украины в общее авиапространство ЕС и т.д. Не стоит забывать, что уже полным ходом фактически идет избирательная кампания в Харькове, где осенью планируются выборы мэра, а также довыборы в двух округах – 184 (Херсонская область) та 197 (Черкасская область)".

Ранее "Телеграф" рассказал, готовится ли Зеленский ко второму сроку и сможет ли кто-то его остановить.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, Рынок земли, Большое строительство, Выборы в Харькове.
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