Кто такая Ирма Крат и почему она напала на нардепа Потураева (видео)

В четверг, 1 июля, днем в кулуарах Верховной Рады женщина напала на народного депутата от фракции "Слуга народа" Никиту Потураева. Ею оказалась одиозная украинская журналистка Ирма Крат.

После инцидента она рассказала коллегам, что вызвало ее агрессию против нынешней украинской власти в целом и нардепа Потураева как ее представителя в частности.

Оказалось, что все дело в открытии рынка земли, а именно в поправке к закону, которая разрешает принятие под залог сельхозугодий банкам с иностранным капиталом.

По словам Крат, именно это страшно разозлило людей по всей Украину и осенью, когда люди соберут картошку, они приедут и "будут выносить их (власти – ред.) вперед ногами".

Ирма Крат – одиозная украинская журналистка, блогер, активистка Евромайдана, в качестве журналиста-стримера принимала активное участие в Революции Достоинства и называла себя "первым журналистом Революции Достоинства".

В 2014 году была взята в плен террористами "ДНР" в Славянске (Донецкая обл.). После освобождения из плена Крат заявляла, что "поняла этих людей", чем вызвала бурную критику в в украинском обществе. Она также активно поддерживала обвиняемую в сепаратизме экс-мэра Славянска Нелю Штепу.

В 2016-м году Крат обвиняла СБУ и президента Украины Петра Порошенко в том, что ее любовник был специально подосланным агентом спецслужбы.

Поддерживала Надежду Савченко в период ее пребывания в плену в РФ. Участвовала в акциях в ее поддержку, в том числе в попытке сжечь посольство России в Киеве.

Журналистка несколько раз сообщала о своей смерти и о готовившихся на нее покушениях.

В частности, в декабре 2017 года на своей странице в Facebook Крат опубликовала сообщение, в котором заявлялось о том, что она была якобы убита в родном городе Гадяч (Полтавская обл.).

Незадолго до этого инцидента журналистка заявляла, что ее планировали убить в Киеве, однако ее спас украинский флаг от беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

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