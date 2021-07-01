Хочет стать миллионером: Тупицкий приготовил Зеленскому новую "подлянку"

Экс-глава Конституционного суда Украины и лишенный статуса судьи Александр Тупицкий обратился с иском к месту своей бывшей работы, дабы стребовать почти миллион гривен, невыплаченных ему после увольнения.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

"Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность КС относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи Конституционного суда Украины в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КС выплатить его", - сообщает пресс-служба ОАСК.

Тупицкий уверен, что в этот период все выплаты ему насчитывались с нарушением положений Конституции Украины, закона Украины "О Конституционном суде Украины". В связи с этим он просит Окружной админсуд Киева обязать КСУ выплатить ему более 900 тысяч гривен.

На данный момент ОАСК решает вопрос, открывать производство по административному делу или нет.

Как сообщал "Телеграф", выплаты заработной платы Александру Тупицкому были временно остановлена по решению и.о. главы КСУ.