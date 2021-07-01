Скачать
Четверг, 01.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Рада сделала шаг к принятию "закона об олигархах"
Рада сделала шаг к принятию "закона об олигархах"
Кто такая Ирма Крат и почему она напала на нардепа Потураева (видео)
Кто такая Ирма Крат и почему она напала на нардепа Потураева (видео)
Почему успех сборной Украины на Евро-2020 - это не просто футбол и причем тут Путин? Мнение иностранных СМИ
Почему успех сборной Украины на Евро-2020 - это не просто футбол и причем тут Путин? Мнение иностранных СМИ
Итоги 1 июля: ключевые решения Рады, "нокдаун" Кравчука и неожиданный финт Тупицкого
Итоги 1 июля: ключевые решения Рады, "нокдаун" Кравчука и неожиданный финт Тупицкого

Путина недооценивать нельзя: озвучен неутешительный прогноз по противостоянию России и США

Путина недооценивать нельзя: озвучен неутешительный прогноз по противостоянию России и США
Обновлено 22:04 Сегодня Телеграф

Возможности России действовать на глобальном уровне весьма ограничены, но их не следует недооценивать.

Об этом говорится в исследовании американского аналитического центра RAND Corporation под названием "Русские глобальные интересы и действия".

"Сохраняя среди приоритетов «ближнее зарубежье», РФ вводит «селективный глобальный подход» для закрепления на глобальном уровне - причем в разных точках мира, где только для этого возникают соответствующие благоприятные возможности", - говорится в докладе по итогам исследования.

По результатам исследования, Россия постоянно наращивает и представляет растущую угрозу не только интересам США и их союзников, но и всем демократическому миру.

"Хотя Россия и полагается на исторический опыт и международные региональные связи, ее нынешние геополитические амбиции значительно отличаются от советских времен. Сейчас это - "прагматический реализм" вместо "коммунистического идеализма", а главная цель - подорвать влияние главного противника – США", - резюмируют исследователи.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на то, что НАТО сохранит представительство в Черном море, Россия не готова пойти на обострение и начать реальную и полномасштабную, а не гибридную войну в этом регионе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 530

Все по теме:

Украина, США, Россия, Владимир Путин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Расклад сил перед матчем Англия – Украина на Евро-2020: как оценивают шансы команд западные СМИ
02 Зеленский резко обратился к Путину: Были бы одним народом, в Москве бы развевался сине-желтый флаг
03 "Не признавайте дальше": Путин выдал очередной "перл" по Крыму
04 Стало известно, сколько "Динамо" получит от УЕФА за травму Беседина
05 Горячая брюнетка: как выглядит жена Артёма Довбика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хочет стать миллионером: Тупицкий приготовил Зеленскому новую &quot;подлянку&quot;
Хочет стать миллионером: Тупицкий приготовил Зеленскому новую "подлянку"
Размахивал кирпичами как крыльями: в супермаркете Николаева заметили неадекватного покупателя (видео)
Размахивал кирпичами как крыльями: в супермаркете Николаева заметили неадекватного покупателя (видео)
Сторонники и противники &quot;закона об олигархах&quot; в Раде: кто проголосовал за законопроект в первом чтении
Сторонники и противники "закона об олигархах" в Раде: кто проголосовал за законопроект в первом чтении
Украинские моря загрязнены пестицидами и другими ядовитыми веществами: что говорят ученые
Украинские моря загрязнены пестицидами и другими ядовитыми веществами: что говорят ученые
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь