Путина недооценивать нельзя: озвучен неутешительный прогноз по противостоянию России и США

Возможности России действовать на глобальном уровне весьма ограничены, но их не следует недооценивать.

Об этом говорится в исследовании американского аналитического центра RAND Corporation под названием "Русские глобальные интересы и действия".

"Сохраняя среди приоритетов «ближнее зарубежье», РФ вводит «селективный глобальный подход» для закрепления на глобальном уровне - причем в разных точках мира, где только для этого возникают соответствующие благоприятные возможности", - говорится в докладе по итогам исследования.

По результатам исследования, Россия постоянно наращивает и представляет растущую угрозу не только интересам США и их союзников, но и всем демократическому миру.

"Хотя Россия и полагается на исторический опыт и международные региональные связи, ее нынешние геополитические амбиции значительно отличаются от советских времен. Сейчас это - "прагматический реализм" вместо "коммунистического идеализма", а главная цель - подорвать влияние главного противника – США", - резюмируют исследователи.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на то, что НАТО сохранит представительство в Черном море, Россия не готова пойти на обострение и начать реальную и полномасштабную, а не гибридную войну в этом регионе.