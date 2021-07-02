В Раде приняли важное решение по журналистке Ирме Крат, напавшей на нардепа Потураева

Ирму Крат, которая набросилась с сумкой на народного депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева во время брифинга, лишили журналистской аккредитации.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич.

"Комитет уже состоялся. Госпожу Ирму Крат лишили аккредитации после известного инцидента", - сказал он.

По словам Шуфрича, по поводу других журналистов вопрос не поднимался.

"Инициатива от "слуг народа" "подчистить" аккредитацию невозможна, потому что этим занимается прессслужба, это не компетенция (комитета - ред.) по свободе слова. Я сегодня не вижу повода для исключения других журналистов из списка аккредитации", - добавил он.

Как сообщалось, 29 июня нардеп Николай Тищенко напал на своего коллегу по фракции Александра Куницкого.