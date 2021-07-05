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Глава "Голоса" интересно ответила на слухи о своем американском гражданстве (видео)

Глава "Голоса" интересно ответила на слухи о своем американском гражданстве (видео)
21:44 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Глава партии "Голос" Кира Рудык уклонилась от вопроса о якобы наличии у нее гражданства США. 

Ведущая эфира на канале "Украина 24" Наталья Влащенко трижды спросила Рудык о том, есть ли у нее американский паспорт, на что та трижды ответила, что родилась в Украине и является украинкой. 

При этом, она не стала ни отрицать, ни подтверждать слухи о том, что у нее есть американское гражданство. 

"Крепкий орешек", - прокомментировали ее заявления в телеграм-канале Perepichka News. 

Как известно, в Конституции Украины есть положение, запрещающее иметь двойное гражданство, хотя в МИД и Верховной Раде уже довольно продолжительное время ведутся переговоры о том, чтобы его разрешить. А "Слуга народа" даже внесла соответствующий законопроект, однако пока дело с мертвой точки не сдвинулось. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Верховная Рада, Гражданство, Голос, Кира Рудык.
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