Глава "Голоса" интересно ответила на слухи о своем американском гражданстве (видео)

Глава партии "Голос" Кира Рудык уклонилась от вопроса о якобы наличии у нее гражданства США.

Ведущая эфира на канале "Украина 24" Наталья Влащенко трижды спросила Рудык о том, есть ли у нее американский паспорт, на что та трижды ответила, что родилась в Украине и является украинкой.

При этом, она не стала ни отрицать, ни подтверждать слухи о том, что у нее есть американское гражданство.

"Крепкий орешек", - прокомментировали ее заявления в телеграм-канале Perepichka News.

Как известно, в Конституции Украины есть положение, запрещающее иметь двойное гражданство, хотя в МИД и Верховной Раде уже довольно продолжительное время ведутся переговоры о том, чтобы его разрешить. А "Слуга народа" даже внесла соответствующий законопроект, однако пока дело с мертвой точки не сдвинулось.