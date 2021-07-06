Путин играет на контрастах: стало известно, как "Северный поток-2" может помочь России лишить Украину поддержки Запада

Как и Россия, США, НАТО и ЕС не готовы к активным военным действиям, поэтому президент РФ Владимир Путин будет делать все, чтобы "расшатать" позиции этих стран по украинскому вопросу.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал генерал ВСУ Николай Маломуж.

"Похоже, в РФ не исключают возможности договориться с представителями коллективного Запада, прежде всего США, чтобы те более сдержанно относились к российско-украинскому конфликту. И не поддерживали Украину в военной составляющей, в том числе в ракурсе боевых действий на Донбассе", - сказал он.

По его словам, Путин понимает, что строительство "Северного потока-2" стало прекрасной сцепкой России с Германией, Францией, Италией, Австрией, и это играет ему на руку, учитывая, что такой альянс не угоден Восточной Европе.

"И используя эти расхождения позиций, Кремль работает на ослабление единства блока НАТО, стран ЕС. Параллельно расширяя свое экономическое, энергетическое влияние на те или иные страны", - резюмировал Маломуж.

Подробнее о том, почему Путин использует кнут и пряник касательно Украины, читайте в материале "Телеграфа": Между Западом и Россией: разведчик рассказал, как Украине выжать максимум в нынешних условиях.