США готовят замену временного уполномоченного в Украине: что известно о новом кандидате

Вашингтон готовит замену Кристине Квин на посту временного уполномоченного по делам США в Украине.

Об этом пишет ZN со ссылкой на собственные источники.

По его информации Квин покинет Киев 9 июля для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Кроме того, у нее запланирован отпуск.

Вместо нее возглавить посольство может заместитель помощника главы Госдепа Джордж Кент. Источники издания не смогли дать однозначного ответа касательно того, сколько времени он будет оставаться в Киеве. Один говорят, что до возвращения Квин, другие - что до назначения нового посла США, то есть, предположительно, до конца осени.

Кент не новое лицо в Украине, он работал в посольстве в Киеве две каденции в 2004-2007 и в 2015-2018 годах

Он свободно владеет украинским и российским языками, а также хорошо ориентируется в политической обстановке в Украине.

Во время своего пребывания в Киеве, он активно выступал за создание антикоррупционных органов, а потому, источники издания предполагают, что если Кент возглавит посольство, то борьба с коррупцией в Украине получит новый импульс.

Как сообщалось ранее, встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом, предварительно, должна состояться в конце июля, однако точной даты пока нет.

В июле Зеленский проведет встречу не только с Байденом, но и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Вместе с тем эксперты рассказали "Телеграфу", чего ждать от этих встреч и какие вопросы там будут затронуты.