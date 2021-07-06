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США готовят замену временного уполномоченного в Украине: что известно о новом кандидате

США готовят замену временного уполномоченного в Украине: что известно о новом кандидате

США готовят замену временного уполномоченного в Украине: что известно о новом кандидате
Обновлено 19:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Вашингтон готовит замену Кристине Квин на посту временного уполномоченного по делам США в Украине. 

Об этом пишет ZN со ссылкой на собственные источники. 

По его информации Квин покинет Киев 9 июля для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Кроме того, у нее запланирован отпуск. 

Вместо нее возглавить посольство может заместитель помощника главы Госдепа Джордж Кент. Источники издания не смогли дать однозначного ответа касательно того, сколько времени он будет оставаться в Киеве. Один говорят, что до возвращения Квин, другие - что до назначения нового посла США, то есть, предположительно, до конца осени.

Кент не новое лицо в Украине, он работал в посольстве в Киеве две каденции в 2004-2007 и в 2015-2018 годах 

Он свободно владеет украинским и российским языками, а также хорошо ориентируется в политической обстановке в Украине. 

Во время своего пребывания в Киеве, он активно выступал за создание антикоррупционных органов, а потому, источники издания предполагают, что если Кент возглавит посольство, то борьба с коррупцией в Украине получит новый импульс.  

Как сообщалось ранее, встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом, предварительно, должна состояться в конце июля, однако точной даты пока нет. 

В июле Зеленский проведет встречу не только с Байденом, но и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Вместе с тем эксперты рассказали "Телеграфу", чего ждать от этих встреч и какие вопросы там будут затронуты

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, США, Джордж Кент, Кристина Квин.
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