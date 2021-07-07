Любителям "фаст-фуда" из РФ и Беларуси посвящается: в Украине объяснили, откуда "растут ноги" у нападения на сторонников Лукашенко в Киеве

Нападение на сторонников Александра Лукашенко у посольства Беларуси в Киеве - это целенаправленная провокация против Украины.

Так считает военный обозреватель Александр Коваленко, более известный, как блогер под ником "Злой одессит". Свою точку зрения на этот счет он изложил в своем Telegram-канале (приводим текст полностью и на языке оригинала).

"Как известно, сегодня у посольства Беларуси в Киеве произошел инцидент, вызвавший определенный резонанс, а именно – неизвестные напали на группу людей с красно-зелеными флагами РБ.

Данный инцидент получил широкую огласку не только в украинских СМИ, но, что самое удивительное, раньше всех он зашел в российский сегмент через говорящих голов и глашатаев кремлевской пропаганды, от Скабеевой, до, банально, профнепригодного, но по-прежнему эксплуатируемого Александра Коца из "Комсомольской правды".

И раз уж такой повышенный интерес к данному инциденту у российских пропагандистов, разгоняющих волну о том, что в Киеве украинские националисты избили сторонников Александра Лукашенко у посольства Беларуси на глазах полиции, стоит разобраться в данном происшествии более детально.

Прежде всего, стоит отметить, что данная акция в поддержку Александра Лукашенко проходила при участии менее дюжины человек, половина из которых были пенсионеры и организована она была таким себе деятелем как главой украинского комсомола Михаилом Кононовичем, являющимся так же главой организации "Сябры Волыни". Данная структура всячески заявляет о своей этнической принадлежности к белорусам и выражает не только поддержку нынешнему режиму в Минске, но ретранслирует пророссийскую пропаганду в Украине.

За свою деятельность Михаил Кононович был внесен в базу "Миротворца".

Собственно, в масштабах Украины, данный провокатор и его организация на данном этапе развития представляет собой не столько шестерок в сети агентов Кремля, или мелких сошек. Это уровень даже намного ниже и организация ими некой акции поддержки Александра Лукашенко, в составе десяти активистов, половина из которых это пенсионеры, никого вообще не должна была бы заинтересовать. Это вам не концерт Басты. Но – нет.

На кучку адептов секты Лукашенко напали некие молодые люди, что было снято не только с момента приближения нападавших к группе активистов, но и было снято на мягко говоря не самые лучшие средства, в наше то время. Просматривая видео этого нападения, у меня создалось впечатление, что я живу не в эпоху IPhone 12, а Nokia N93!

С другой стороны оно и понятно, ведь такая картинка не позволяет здраво оценить происходящее, а так же распознать участников нападения.

Но, что самое интересное, в посольстве Беларуси менее чем за час проанализировали произошедшее и пришли к выводу, что это было целенаправленное и заранее спланированное нападение!

То есть, тот факт, что Национальная полиция еще не провела доскональное расследование, посольство РБ не смущает – что дипмиссия, что российские пропагандисты, все сделали единоверный вывод, на акцию в поддержку Александра Лукашенко, напали украинские националисты. Наверное, именно те, что на протяжении года в Беларусь поставляют оружие, боевиков и канистры с бензином для беспилотников и готовили колонну пикапов с крупнокалиберными пулеметами...

Очевидно, что данная акция не столько с поддержкой Лукашенко, сколько с нападением на дюжину городских сумасшедших, была и вправду спланирована, но отнюдь не в штабе "генштаба украинских националистов". Данная акция была заготовкой для создания очередной информационной волны по дискредитации Украины в глазах российских и беларуских потребителей информационного фаст-фуда. И посольство Беларуси в Украине имело к этой провокации прямое отношение".

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