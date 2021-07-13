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Ревность и конкуренция: бывший советник Зеленского рассказал об "игре престолов" в его окружении

Ревность и конкуренция: бывший советник Зеленского рассказал об "игре престолов" в его окружении
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский за время нахождения на посту изменил манеру своего поведения. При этом есть серьезная проблема с отсутствием большого количества вариантов решения той или иной проблемы.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал бывший советник президента Игорь Новиков.

Отвечая на вопрос о том, что Зеленский сейчас находится в "теплой ванне", Новиков сказал: "Произошла определенная смена имиджа, тут очень подходит термин "забронзовел", но при этом я не думаю, что он изменился как человек".

Игорь Новиков

По его словам, президент сам загнал себя в непростую ситуацию.

"При отсутствии плюрализма мнений, у него очень ограниченное количество вариантов выхода из сложных ситуаций. Некоторые действительно хорошие решения, которые он мог бы принять, до него просто не доносятся. Почему - не знаю. Может ревность и конкуренция?", - говорит Игорь Новиков.

Сам Новиков ушел из Зе-команды после инаугурации Джо Байдена в начале 2021 года, однако, у него остался канал коммуникации с первым лицом государства.

"Когда у меня есть информация, которую я хочу донести, то я ее доношу до его (Зеленского - Авт.) близкого окружения, чтобы не лезть в их «игру престолов", - подчеркнул Игорь Новиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что окружение Владимира Зеленского толкает его на второй срок, хотя перед выборами в 2019 году тогда еще кандидат в президенты утверждал, что идет только на один срок. Впрочем, есть в окружении главы государства тот человек, который может отговорить его от этой идеи.

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Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
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Владимир Зеленский, Офис Президента, Игорь Новиков.
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