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До важных вопросов не добирались: бывший советник Зеленского рассказал о закулисье переговоров с Трампом

До важных вопросов не добирались: бывший советник Зеленского рассказал о закулисье переговоров с Трампом
Обновлено 11:13 Сегодня Телеграф

Украинско-американские переговоры во времена президентства Дональда Трампа в США не доходили до обсуждения ключевых тем. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил бывший советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков, проработавший в этом статусе с 2019 года вплоть до инаугурации нынешнего американского лидера Джо Байдена и заставший «украиногейт» и попытки импичмента Трампа.

Как рассказал Новиков, к общению с американскими коллегами Украина готовилась основательно.

"На любой из встреч с предыдущей администрацией Белого дома, у нас было две папки: одна папка о том, что было действительно важно обсудить, и вторая папка о том, как отбиваться от того, во что нас втягивали. И к сожалению, к той первой папке мы фактически так ни разу и не обратились", - сообщил экс-советник Зеленского.

Кроме того, он отметил, что возлагает большие надежды на будущую встречу Украины и США.

"Я очень надеюсь, что эта встреча в Белом доме будет первой встречей, когда разговор зайдёт об экономике и энергетике, о безопасности, о торговле, о стратегическом партнёрстве на международной арене, о борьбе с коррупцией, о судебной реформе. А не о мутных внутриполитических вещах", - заявил Новиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на встречах с Меркель и Байденом Зеленский будет задевать Путина, подбивая того на личную встречу. Такой прогноз озвучил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Белый дом, Дональд Трамп, Украина и США, Игорь Новиков, Влаадимир Зеленский.
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