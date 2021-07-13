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Только для своих: В "Слуге народа" анонсировали закрытое мероприятие с участием Зеленского и Кабмина

Только для своих: В "Слуге народа" анонсировали закрытое мероприятие с участием Зеленского и Кабмина
Обновлено 22:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Народные депутаты фракции "Слуга народа" вместе с президентом и членами Кабинета министров проведут в субботу, 17 июля, закрытое мероприятие. 

Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия, пишет УНИАН.  

"В ИТ есть такой формат - BarCamp. То есть, это такой кемпинг, где есть тематические сессии", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. 

По его словам у "Слуги народа" накопилось множество вопросов, которые надо обсудить. 

Место проведения "форума" пока неизвестно, но Арахамия указал, что мероприятие будет длиться целый день. 

"Если мы прямо сейчас вам скажем, где это будет, то там будут просто сплошные дроны и много камер", - сказал он, добавив, что так делать неправильно, поскольку мероприятие закрытое. 

Как сообщалось ранее, во вторник "Слуги народа" провели заседание, на котором обсудили отставку главы МВД Арсена Авакова и новом кандидате на этот пост. 

Напомним, Зеленский выдвинул на пост министра внутренних дел нардепа Дениса Монастырского.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Кабмин, Владимир Зеленский, Слуга народа, Давид Арахамия.
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