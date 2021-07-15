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Крым и Донбасс не в счет: у Путина отличились дерзким заявлением о неприкосновенности Украины

Крым и Донбасс не в счет: у Путина отличились дерзким заявлением о неприкосновенности Украины
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Дмитрий Песков и Владимир Путин

Россия "официально" не оспаривает территориальную целостность Украины, и все заявления "экспертов" об обратном якобы не стоит воспринимать как угрозу ей.

Об этом 15 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, со стороны России "не было и нет" никаких "официальных" заявлений, где бы подвергалась сомнению территориальная целостность Украины.

Заявления об обратном, даже со стороны представителей партии власти, не являются официальной позицией Кремля: "Эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят", - добавил Песков.

"Путин уже не просто угрожает, а говорит прямо", - эксперт о подтексте статьи президента РФ об Украине

Также он подчеркнул, что Украина якобы "никоим образом" не должна воспринимать подобные заявления как территориальные претензии со стороны страны-агрессора.

Стоит заметить, что, несмотря на все заявления Пескова, аннексия Крыма и оккупация части территорий Донецкой и Луганской областей - не что иное, как посягательство на территориальную целостность Украины (в соответствии со ст. 110 Уголовного кодекса).

Как сообщал "Телеграф", ранее в Кремле нашли повод обвинить Украину в "саботаже" встречи президентов.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Украина, Россия, Крым, Донбасс, Дмитрий Песков, Территориальная целостность.
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