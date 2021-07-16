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За ложь в декларации - тюрьма: Зеленский подписал важный закон

За ложь в декларации - тюрьма: Зеленский подписал важный закон
22:34 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым предусмотрено ужесточение наказания за недостоверное декларирование (№ 1531-IX). 

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ

"Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации", - сказано в сообщении. 

В частности документом предусмотрено признание заведомо недостоверными ведомостей, которые отличаются от реальных на сумму от 500 до 2 тысяч прожиточных минимумов (1,2 - 4,76 миллиона грн) против 4 тысяч в действующей редакции (9,5 миллионов гривен). За внесение недостоверных данных теперь предусмотрено ограничение свободы на срок до двух лет. 

В случае, если лицо внесло в декларацию недостоверные ведомости, расходящиеся с реальными более, чем на 2 тысячи минимумов, то к нему применяется штраф в размере от 4 до 5 тысяч минимумов (9,5 - 11,9 миллионов гривен) и наказание в виде до двух лет лишения свободы.

Если лицо не подало декларацию, то ему грозит до двух лет ограничения свободы, либо до года лишения свободы. 

Лицо, совершившее подобное преступление, не может быть освобождено от ответственности, не может получить более мягкое наказание или быть условно-досрочно освобождено от ответственности. 

 Как сообщалось ранее, первый раз Рада приняла этот закон 3 июня

Однако 15 июня Зеленский наложил на него вето из-за правок о декларировании имущества родственников декларанта.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Закон, Декларации, Владимир Зеленский.
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