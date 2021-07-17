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Своя специфика: у Зеленского объяснили причины замалчивания виновников трагедии MH17

Своя специфика: у Зеленского объяснили причины замалчивания виновников трагедии MH17
Обновлено 19:58 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины рассказали, почему Владимир Зеленский в своих постах в соцсетях, посвященных годовщине трагедии рейса MH17, сбитого из российского "Бука" на Донбассе в 2014 году, не упомянул о том, кто виноват в этой катастрофе. 

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на комментарий ОПУ. 

Там заявили, что главным каналом коммуникации президента с общественностью является сайт Офиса президента, а посты в соцсетях являются "дополнительным инструментом коммуникации с пользователями этих сетей". 

В ОП также напомнили, что разные соцсети имеют "свою специфику" и определенные форматы сообщений, а некоторые и вовсе ограничивают количество символов.

Кроме того, там попросили при освещении определенных событий руководствоваться информацией, размещенной на сайте президента, а не его сообщениями в социальных сетях. 

Отметим, что в сообщении о годовщине трагедии MH17, размещенном на сайте президента указано, что самолет был сбит из российского "Бука". 

"Международная совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске", - сказано в сообщении. 

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что следует помнить о деле MH17 спустя семь лет после катастрофы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, MH17, ОПУ.
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