Своя специфика: у Зеленского объяснили причины замалчивания виновников трагедии MH17

В Офисе президента Украины рассказали, почему Владимир Зеленский в своих постах в соцсетях, посвященных годовщине трагедии рейса MH17, сбитого из российского "Бука" на Донбассе в 2014 году, не упомянул о том, кто виноват в этой катастрофе.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на комментарий ОПУ.

Там заявили, что главным каналом коммуникации президента с общественностью является сайт Офиса президента, а посты в соцсетях являются "дополнительным инструментом коммуникации с пользователями этих сетей".

В ОП также напомнили, что разные соцсети имеют "свою специфику" и определенные форматы сообщений, а некоторые и вовсе ограничивают количество символов.

Кроме того, там попросили при освещении определенных событий руководствоваться информацией, размещенной на сайте президента, а не его сообщениями в социальных сетях.

Отметим, что в сообщении о годовщине трагедии MH17, размещенном на сайте президента указано, что самолет был сбит из российского "Бука".

"Международная совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что следует помнить о деле MH17 спустя семь лет после катастрофы.