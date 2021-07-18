Суд по MH-17: сеть негодует от позиции Офиса Зеленского по поводу России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что для расследования катастрофы самолета рейса MH17 Malaysia Airlines, который сбили зенитной ракетой "Бук" с оккупированной территории Донбасса летом 2014 года, нужно сотрудничество с РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
"Украина внимательно наблюдает за судебным процессом, который проходит в Нидерландах, и надеется на сотрудничество РФ со следователями по этому делу для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности", - пишут в Офисе.
Также в Офисе президента напоминают о том, что суд в Гааге в Нидерландах в марте 2020 года уже начал рассмотрение дела о сбитом самолете, отмечая при этом важность расследования дела и наказания виновных.
"Мир и Украина помнят о 298 жертвах "Малайзийских авиалиний". Привлечение к ответственности виновных в катастрофе важно не только для родственников погибших людей, но и для будущих поколений", - подчеркивается в сообщении.
Пользователи соцсети активно отреагировали на сообщение, в частности, на некие "надежды" ОПУ касательно сотрудничаства РФ со следователями.
Как сообщалось, ранее Зеленский почтил память погибших во время крушения самолета и даже не упомянул о виновных.
Выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. При крушении погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа.
Международная совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, установила, что MH17 был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" из состава 53-й зенитно-ракетной бригады ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.
Она также назвала причастных к транспортировке и боевому применению "Бука" четырех человек: трех граждан России и один (Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов) и гражданин Украины Леонид Харченко.
Суд в Гааге начал рассмотрение дела о сбитом самолете рейса МН17 в марте 2020 года.