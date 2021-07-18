Суд по MH-17: сеть негодует от позиции Офиса Зеленского по поводу России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что для расследования катастрофы самолета рейса MH17 Malaysia Airlines, который сбили зенитной ракетой "Бук" с оккупированной территории Донбасса летом 2014 года, нужно сотрудничество с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

"Украина внимательно наблюдает за судебным процессом, который проходит в Нидерландах, и надеется на сотрудничество РФ со следователями по этому делу для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности", - пишут в Офисе.

Также в Офисе президента напоминают о том, что суд в Гааге в Нидерландах в марте 2020 года уже начал рассмотрение дела о сбитом самолете, отмечая при этом важность расследования дела и наказания виновных. Трагическая годовщина крушения МН17: что нужно знать об этом деле спустя 7 лет "Мир и Украина помнят о 298 жертвах "Малайзийских авиалиний". Привлечение к ответственности виновных в катастрофе важно не только для родственников погибших людей, но и для будущих поколений", - подчеркивается в сообщении. Пользователи соцсети активно отреагировали на сообщение, в частности, на некие "надежды" ОПУ касательно сотрудничаства РФ со следователями.