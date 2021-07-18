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Суд по MH-17: сеть негодует от позиции Офиса Зеленского по поводу России

Суд по MH-17: сеть негодует от позиции Офиса Зеленского по поводу России
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что для расследования  катастрофы самолета рейса MH17 Malaysia Airlines, который сбили зенитной ракетой "Бук" с оккупированной территории Донбасса летом 2014 года, нужно сотрудничество с РФ. 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

"Украина внимательно наблюдает за судебным процессом, который проходит в Нидерландах, и надеется на сотрудничество РФ со следователями по этому делу для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности", - пишут в Офисе.

Также в Офисе президента напоминают о том, что суд в Гааге в Нидерландах в марте 2020 года уже начал рассмотрение дела о сбитом самолете, отмечая при этом важность расследования дела и наказания виновных. 

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"Мир и Украина помнят о 298 жертвах "Малайзийских авиалиний". Привлечение к ответственности виновных в катастрофе важно не только для родственников погибших людей, но и для будущих поколений", - подчеркивается в сообщении.

Пользователи соцсети активно отреагировали на сообщение, в частности, на некие "надежды" ОПУ касательно сотрудничаства РФ со следователями.

Как сообщалось, ранее Зеленский почтил память погибших во время крушения самолета и даже не упомянул о виновных.

Выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. При крушении погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа.

Международная совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, установила, что MH17 был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" из состава 53-й зенитно-ракетной бригады ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.

Дело о крушении MH17 на Донбассе оказалось расписано на 65 тысячах страниц

Она также назвала причастных к транспортировке и боевому применению "Бука" четырех человек: трех граждан России и один (Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов) и гражданин Украины Леонид Харченко.

Суд в Гааге  начал рассмотрение дела о сбитом самолете рейса МН17 в марте 2020 года.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Крушение самолета, Офис президента Украины, Boeing МН17.
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