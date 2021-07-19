"Это уже признание Абхазии?" Офис президента оконфузился с освещением визита Зеленского в Грузию

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 19 июля, находится с официальным визитом в Грузии, во время которого побывал на линии разграничения со временно оккупированной Абхазской Автономной Республикой.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский посетил единственный пропускной пункт в этом регионе - Ингурский мост, а также побывал на наблюдательном пункте в Абастумани.

Вместе с тем, некоторые пользователи сети обратили внимание на формулировку заглавия.

"Это уже признание Абхазии или да какая разница?", - написал журналист Сергей Харченко.

В пресс-службе президента этот недочет тоже заметили и заменили контроверсивное слово "граница" на "линию оккупации".

Как сообщалось ранее, Зеленский, во время выступления на конференции в Батуми, заявил, что Россия тормозит Украину на пути к интеграции в Евросоюз, но украинцы не боятся сложностей.