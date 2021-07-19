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"Это уже признание Абхазии?" Офис президента оконфузился с освещением визита Зеленского в Грузию

"Это уже признание Абхазии?" Офис президента оконфузился с освещением визита Зеленского в Грузию
20:33 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 19 июля, находится с официальным визитом в Грузии, во время которого побывал на линии разграничения со временно оккупированной Абхазской Автономной Республикой. 

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ

Зеленский посетил единственный пропускной пункт в этом регионе - Ингурский мост, а также побывал на наблюдательном пункте в Абастумани. 

Вместе с тем, некоторые пользователи сети обратили внимание на формулировку заглавия. 

"Это уже признание Абхазии или да какая разница?", - написал журналист Сергей Харченко. 

В пресс-службе президента этот недочет тоже заметили и заменили контроверсивное слово "граница" на "линию оккупации". 

Как сообщалось ранее, Зеленский, во время выступления на конференции в Батуми, заявил, что Россия тормозит Украину на пути к интеграции в Евросоюз, но украинцы не боятся сложностей. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Грузия, Сергей Харченко, Владимир Зеленский.
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