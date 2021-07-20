Зал почти пустой: на внеочередное заседание Рады пришло менее ста нардепов (фото)

Во вторник, 20 июля, Верховная Рада Украины должна была собраться на внеочередное заседание, однако что-то пошло не так и на заседание пришло всего 99 нардепов.

Естественно ни одно из решений они принять не могут, поскольку для этого необходимо хотя бы 226 голосов.

Фотографиями из парламента поделился корреспондент "Телеграфа".

На заседании 20 июля должны рассмотреть ряд важных для судебной реформы законопроектов, относительно работы Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Кроме того, Рада должна была рассмотреть постановления относительно отмены закона, касающегося реформы оборонно-промышленного комплекса, принятого 13 июня.

Впрочем, нашлись и нардепы, которые обрадовались малому числу коллег.

Среди таковых нардеп-мажоритарщик (округ №65, Житомирская область) из фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк.

Как сообщалось ранее, на предыдущих заседаниях Рада приняла бюджетную декларацию на три года, а также назначила Дениса Монастырского на пост главы МВД вместо Арсена Авакова.