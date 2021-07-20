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В МИД заявили, что Украина знает, как помешать попыткам Кремля присвоить Черное море

В МИД заявили, что Украина знает, как помешать попыткам Кремля присвоить Черное море
17:23 Сегодня Телеграф

Украина ведет переговоры с партнерами, чтобы выровнять ситуацию с безопасностью и помешать попыткам России превратить Черное море в свое внутреннее озеро. Речь идет не только об идеях, но и конкретных предложениях. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем видеообращении в социальной сети Facebook.

По его словам, если страны не объединят усилия, то Россия разделит Черное море пополам и будет полностью властвовать там.

«У нас есть конкретные идеи и предложения по этому поводу. Мы их сейчас активно обсуждаем с Грузией, Молдовой и государствами-членами НАТО, которые являются дружественными к нам: Болгарией, Турцией и Румынией. Противодействовать российским намерениям нужно вместе », - заявил глава МИД.

Кулеба отметил, что эту тему предметно обсудили 19 июля во время встречи лидеров в Батуми.

Как уже сообщал "Телеграф", во время военных учений Sea Breeze-2021, которые проводит Украина вместе с международными партнерами российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
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Кремль, Черное море, Новости Украины, Кулеба.
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