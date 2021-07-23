У Зеленского рассказали, что мешает завершить войну на Донбассе

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович считает, что завершить войну можно лишь при наличии политической воли России.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Ни один конфликт мира не заканчивался по желанию одной из сторон", - сказал он.

По его словам, "ключ в голове Путина и мяч на стороне России" в любых вопросах, которые касаются продвижения на пути к завершению войны.

Арестович добавил, что все международные партнеры, как на уровне стран, так и на уровне организаций, будь то ООН, G7 или Германия и Франция, признают, что Украина выполнила свои обязательства в рамках "нормандского формата" и "минских договоренностей".

"Но мы сейчас видим, что даже коллективное давление Запада не сдвигает президента Путина с его позиции. Они трактуют, что это "внутриукраинский конфликт" и что Россия тут ни при чем", - сказал он.

Как сообщалось ранее, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань объяснил "Телеграфу", почему в Германии вспомнили о "формуле Штайнмайера" и как официальный Киев должен на это реагировать.