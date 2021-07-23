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У Зеленского рассказали, что мешает завершить войну на Донбассе

У Зеленского рассказали, что мешает завершить войну на Донбассе
Обновлено 22:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович считает, что завершить войну можно лишь при наличии политической воли России. 

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24". 

"Ни один конфликт мира не заканчивался по желанию одной из сторон", - сказал он. 

По его словам, "ключ в голове Путина и мяч на стороне России" в любых вопросах, которые касаются продвижения на пути к завершению войны. 

Арестович добавил, что все международные партнеры, как на уровне стран, так и на уровне организаций, будь то ООН, G7 или Германия и Франция, признают, что Украина выполнила свои обязательства в рамках "нормандского формата" и "минских договоренностей". 

"Но мы сейчас видим, что даже коллективное давление Запада не сдвигает президента Путина с его позиции. Они трактуют, что это "внутриукраинский конфликт" и что Россия тут ни при чем", - сказал он. 

Как сообщалось ранее, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань объяснил "Телеграфу", почему в Германии вспомнили о "формуле Штайнмайера" и как официальный Киев должен на это реагировать. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Донбасс, Алексей Арестович.
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