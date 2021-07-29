Дальше будет на прокладке? Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на необычной бумаге

Из фракции партии "Голос" в Верховной Раде уходят депутаты. Свои заявления и комментарии они публикуют в Фейсбуке - причиной называют узурпацию власти Кирой Рудик.

Отдельно "выделилась" народная депутат Ольга Стефанишина. Свое заявление она написала на клочке туалетной бумаги.

"Большинство выдающихся сделок заключаются на салфетках, а такая - разве на туалетной бумаге", - так нардеп прокомментировала просьбу исключить ее из членов политической партии "Голос".

Заявление сделали в день закрытого съезда политической партии, по сообщениям нардепов - он был закрытым не только для широкой общественности, но и для некоторых членов "Голоса".

Предварительно, заявление на выход из партии написали шесть народных депутатов - Ольга Стефанишина, Юлия Клименко, Соломия Бобровская, Александра Устинова, Роман Лозинский, Владимир Цабаль и Ярослав Юрчишин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эти народные депутаты создали новое объединение внутри фракции "Голоса" в Верховной Раде.