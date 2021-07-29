Скачать
Четверг, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
Парковка в Киеве теперь роскошь – за год цены взлетели втрое, платить придется даже за стоянку у жилых домов
Парковка в Киеве теперь роскошь – за год цены взлетели втрое, платить придется даже за стоянку у жилых домов
Атака на "Новую почту": в Киеве и Одессе прогремели взрывы, момент попал на видео
Атака на "Новую почту": в Киеве и Одессе прогремели взрывы, момент попал на видео
Обострение на Кавказе: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в стрельбе на границе, Пашинян зовет Россию
Обострение на Кавказе: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в стрельбе на границе, Пашинян зовет Россию

Дальше будет на прокладке? Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на необычной бумаге

Дальше будет на прокладке? Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на необычной бумаге
Обновлено 13:19 Сегодня Телеграф Facebook

Из фракции партии "Голос" в Верховной Раде уходят депутаты. Свои заявления и комментарии они публикуют в Фейсбуке - причиной называют узурпацию власти Кирой Рудик.  

Отдельно "выделилась" народная депутат Ольга Стефанишина. Свое заявление она написала на клочке туалетной бумаги.

"Большинство выдающихся сделок заключаются на салфетках, а такая - разве на туалетной бумаге", - так нардеп прокомментировала просьбу исключить ее из членов политической партии "Голос". 

Заявление сделали в день закрытого съезда политической партии, по сообщениям нардепов - он был закрытым не только для широкой общественности, но и для некоторых членов "Голоса". 

Предварительно, заявление на выход из партии написали шесть народных депутатов - Ольга Стефанишина, Юлия Клименко, Соломия Бобровская, Александра Устинова, Роман Лозинский, Владимир Цабаль и Ярослав Юрчишин. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эти народные депутаты создали новое объединение внутри фракции "Голоса" в Верховной Раде. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 305

Все по теме:

Верховная Рада, Народные Депутаты, Голос, Ольга Стефанишина, Фракция Голос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закроют как Северную Корею" - в Сети раскритиковали заявление Арахамии про Будапештский меморандум
02 Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли
03 "Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
04 "Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет близ Коломыи, находились мама с детьми
05 Полуфинал Свитолиной и заплыв за "золото" Романчука: расписание и результаты 6-го игрового дня Олимпиады в Токио
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко рассказал, обеспечат ли украинцев третьей дозой Pfizer
Ляшко рассказал, обеспечат ли украинцев третьей дозой Pfizer
Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
В полиции рассказали, как бороться против жестокого обращения с животными
В полиции рассказали, как бороться против жестокого обращения с животными
Двух доз против &quot;Дельты&quot; недостаточно? В Pfizer раскрыли детали нового исследования
Двух доз против "Дельты" недостаточно? В Pfizer раскрыли детали нового исследования
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь