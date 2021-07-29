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СМИ узнали, кто займет места замов нового главы МВД Дениса Монастырского

СМИ узнали, кто займет места замов нового главы МВД Дениса Монастырского
Обновлено 22:55 Сегодня Телеграф Фото: Слово і діло

Заместителями министра внутренних дел Дениса Монастырского могут стать Богдан Драпьятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян. Об этом передает "Зеркало недели".

По данным издания, в четверг Кабинет министров Украины получил представление об их назначении. Как оказалось, все трое – действующие госслужащие.

Богдан Драпьятый – глава секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Ранее этот комитет возглавлял новоиспеченный министр.

Игорь Бондаренко – директор Департамента информатизации МВД. Вероятно станет заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Тогда как Мэри Акопян – глава Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции этого же министерства, скорее всего на месте зама Монастырского будет опекаться вопросами европейской интеграции. До этого за "международку" у экс-главы МВД Арсена Авакова отвечала Татьяна Ковальчук.

Кроме того, сообщается, что вероятно сохранит свою должность Антон Геращенко, который до этих пор являлся заместителем Авакова. По данным издания, Монастырский предложил Геращенко остаться на своем месте и тот согласился. Однако, пишет ЗН, данную кандидатуру может не поддержать президент Владимир Зеленский, который согласовывает всех заместителей. В таком случае Геращенко может получить всего лишь место советника.

Напомним, в "Слуге народа" рассказали о планах нового главы МВД Монастырского. У чиновника, как заявил Давид Арахамия, есть много интересных идей и концепций, которые он будет воплощать в жизнь.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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МВД, Антон Геращенко, Заместители, Денис Монастырский, Игорь Бондаренко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян.
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