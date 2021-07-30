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Россия не уйдет из Крыма и Донбасса даже после смерти Путина, - Казарин

Россия не уйдет из Крыма и Донбасса даже после смерти Путина, - Казарин
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф

Кто бы не сел в кресло президента РФ после бессменного на протяжении 20 последних лет Владимира Путина, для Украины ничего не изменится.

Такое мнение выразил обозреватель "Крым.Реалии" Павел Казарин.

Журналист, вспоминая президентские выборы 2018 года, называет имена двух конкурентов Путина. Телеведущая и политик Ксения Собчак и коммунист Павел Грудинин - именно их, по мнению Казарина, Кремль якобы выбрал в качестве образов, по которым россияне должны был сказать решительное "нет" на фоне "триумфатора-Путина".

Так, Собчак в той гонке стала символом всего "допутинского", а ее проигрыш с результатом в 1,5% голосов якобы только закрепил позиции действующего президента. 

А вот коммунист Грудинин, по словам Казарина, стал олицетворением крепкого хозяйственника и примерил образ российского "Александра Лукашенко". И здесь, продолжает журналист, произошло непредвиденное: рейтинг кандидата вырос. Грудинин перетянул некоторые голоса у Путина, чего тот якобы до сих пор не может простить.

Таким образом, Казарин убежден: конкуренты у Владимира Путина есть и они могут одержать победу.

"Теперь все изменилось. Выстроенная Путиным система работает не столько в интересах обывателя, сколько в интересах все тех же элит. Рядовой гражданин этого не может не чувствовать, и поэтому Павел Грудинин в 2018 году сумел собрать голоса. Потому что попал в амплуа защитника "низов" от "верхов”, - убежден Казарин.

Кроме того, по его словам, россияне устали от произвола и готовы к переменам.

Впрочем, тот, кто придет на смену Путину, вряд ли будет либералом. Политический обозреватель уверен, что РФ не уйдет с оккупированных Крыма и Донбасса и продолжит политику "единого народа".

"Надежды многих наших сограждан на то, что уход Путина сам решит проблемы нашей страны, не имеют ничего общего с реальностью. Путин не вечен. Только это ничего для Украины не меняет", - резюмировал Павел Казарин.

Напомним, ранее руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" Дмитрий Громаков высказал "Телеграфу" мнение, что Путин своей нашумевшей статьей оправдывает российскую агрессию и открыто угрожает Украине.

Также мы писали, что в России сравнили политику Путина по отношению к Украине с поведением мужа-абьюзера.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Ксения Собчак, Владимир Путин, Мнение, Выборы в России, Павел Грудинин, Павел Казарин, Конкуренты Путина.
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