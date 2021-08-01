Милованов собрался заявить на Данилюка в полицию: как экс-министр выглядит после конфликта

Внештатный советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов, которого 30 июля ударил экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, опубликовал новое фото на своей странице в Facebook.
"Фотка дня из Чикаго. Завтра в Питтсбурге. С понедельника преподаю математику докторантам. Буду рассказывать как живется американским студентам", - подписал публикацию Милованов.
Политик сфотографировался в очках, поэтому трудно рассмотреть побои и синяки.
Под публикацией пользователи пишут, что синяков не видно и спрашивают о деталях инцидента:
Также Милованов написал, что заявит в полицию и "адвокаты уже работают".
Напомним, драка произошла во время празднования дня рождения Данилюка, на которое пришел Милованов. Советник Ермака и экс-секретарь СНБО отошли в сторону – они разговаривали, а потом начали ссориться.
Данилюк не захотел комментировать драку, объяснив, что не хочет уделять Милованову слишком много внимания.
Также Данилюк обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского.