Скачать
Воскресенье, 01.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинский пловец Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио
Украинский пловец Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио
Преемник Меркель угрожает России санкциями из-за Украины
Преемник Меркель угрожает России санкциями из-за Украины
Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что изменилось в Украине с 1 августа
Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что изменилось в Украине с 1 августа
Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?
Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?

Милованов собрался заявить на Данилюка в полицию: как экс-министр выглядит после конфликта

Милованов собрался заявить на Данилюка в полицию: как экс-министр выглядит после конфликта
09:12 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Внештатный советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов, которого 30 июля ударил экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, опубликовал новое фото на своей странице в Facebook.

"Фотка дня из Чикаго. Завтра в Питтсбурге. С понедельника преподаю математику докторантам. Буду рассказывать как живется американским студентам", - подписал публикацию Милованов.

Политик сфотографировался в очках, поэтому трудно рассмотреть побои и синяки.

Под публикацией пользователи пишут, что синяков не видно и спрашивают о деталях инцидента:

 

Также Милованов написал, что заявит в полицию и "адвокаты уже работают".

Напомним, драка произошла во время празднования дня рождения Данилюка, на которое пришел Милованов. Советник Ермака и экс-секретарь СНБО отошли в сторону – они разговаривали, а потом начали ссориться.

Данилюк не захотел комментировать драку, объяснив, что не хочет уделять Милованову слишком много внимания. 

Также Данилюк обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 449

Все по теме:

Александр Данилюк, Тимофей Милованов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Из Коктебельского водохранилища в Крыму исчезла вода: эксклюзивные фото
02 Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?
03 У Зеленского впервые прокомментировали цирк с поимкой Чауса
04 После избиения Милованова Данилюк пошел атакой на Зеленского: "Где объяснение треша вокруг Чауса?"
05 Учитель из глубинки зажигательно станцевал на выпускном и стал звездой сети (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будущее уже наступило: метеорологи ОАЭ управляют погодой при помощи дронов
Будущее уже наступило: метеорологи ОАЭ управляют погодой при помощи дронов
Украинец Хижняк гарантировал медаль на Олимпиаде
Украинец Хижняк гарантировал медаль на Олимпиаде
Коронавирус в Украине: госпитализированных почти столько же, сколько и новых случаев заражения
Коронавирус в Украине: госпитализированных почти столько же, сколько и новых случаев заражения
Какой праздник 1 августа: народные приметы и запреты
Какой праздник 1 августа: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь