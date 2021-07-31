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Данилюк объяснил, почему избил Милованова

Данилюк объяснил, почему избил Милованова
16:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Бывший министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о драке с бывшим главой Министрства экономики (МЭРТ) и действующим советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым. 

Как сообщает "Политика Страны", Данилюк заявил, что не хочет уделять Милованову слишком много внимания. 

Также он добавил, что ему не интересно то, как экс-глава МЭРТ будет отзываться о нем и об этом инциденте. 

"Человек без репутации и без совести. Я даже не хочу на него никак реагировать", - сказал Данилюк. 

Кроме того, он сказал, что ему все равно, станет ли пострадавший обращаться к правоохранителям. 

Напомним, происшествие произошло во время празднования дня рождения Данилюка. После инцидента Милованов назвал его "неадекватным".

Как сообщалось ранее, в СМИ сообщали, что причиной конфликта стало то, что комиссия по отбору будущего главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) отказалась рассматривать кандидатуру Данилюка на этот пост из-за того, что у него нет профильного диплома. 

Примечательно в этой истории то, что Данилюк является одним из авторов идеи создания БЭБ, а Милованов - главой комиссии.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Драка, Александр Данилюк, Тимофей Милованов.
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