"Он неадекватный": Милованов рассказал, почему подрался с Данилюком на его дне рождения (фото)

Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов получил в глаз от экс министра финансов Александра Данилюка. Причиной конфликта Милованов назвал рабочие вопросы.

Об этом пишет Телеграм канал "Политика страны".

(Фото: Телеграм)

Яблоком раздора стало то, что Милованов "зарубил" кандидатуру Данилюка на этапе допуска к участию в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности Украины. Именно Тимофей Милованов возглавляет конкурсную комиссию. По словам Милованова его не устроил уровень образования Данилюка.

Данилюк ударил Милованова в глаз на праздновании своего дня рождения, за медицинской помощью советник главы ОПУ не обращался. Конфликт в Фейсбуке Милованов прокомментировал достаточно жестко, назвав Данилюка "неадекватным".

(Фото: Facebook)

Ранее сообщалось, что конфликт начался из-за вопроса к Данилюку, где он работал во времена Януковича. По словам Милованова, Данилюк его на праздник пригласил.

Ранее "Телеграф" писал, что Тимофей Милованов дискутировал с Юрием Бутусовым о взятко от Укроборонпрома.