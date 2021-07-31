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"Он неадекватный": Милованов рассказал, почему подрался с Данилюком на его дне рождения (фото)

"Он неадекватный": Милованов рассказал, почему подрался с Данилюком на его дне рождения (фото)
09:49 Сегодня Телеграф Facebook

Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов получил в глаз от экс министра финансов Александра Данилюка. Причиной конфликта Милованов назвал рабочие вопросы. 

Об этом пишет Телеграм канал "Политика страны". 

Милованов удар

(Фото: Телеграм)

Яблоком раздора стало то, что Милованов "зарубил" кандидатуру Данилюка на этапе допуска к участию в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности Украины.  Именно Тимофей Милованов возглавляет конкурсную комиссию. По словам Милованова его не устроил уровень образования Данилюка. 

Данилюк ударил Милованова в глаз на праздновании своего дня рождения, за медицинской помощью советник главы ОПУ не обращался. Конфликт в Фейсбуке Милованов прокомментировал достаточно жестко, назвав Данилюка "неадекватным".  

Милованов про Данилюка

(Фото: Facebook)

Ранее сообщалось, что конфликт начался из-за вопроса к Данилюку, где он работал во времена Януковича. По словам Милованова, Данилюк его на праздник пригласил. 

Ранее "Телеграф" писал, что Тимофей Милованов дискутировал с Юрием Бутусовым о взятко от Укроборонпрома. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Драка, Конфликт, Александр Данилюк, Тимофей Милованов.
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