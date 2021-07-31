После избиения Милованова Данилюк пошел атакой на Зеленского: "Где объяснение треша вокруг Чауса?"

Бывший министр финансов Александр Данилюк после драки с советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщение соответствующего содержания было обнародовано в его Фейсбук.

Он указал, что не видит смысла комментировать слова и действия Милованова, поскольку у того "нет права на свое мнение".

"В личном разговоре вчера Тимофей признал, что выполнил указание от Офиса президента - снять меня с конкурса на должность директора БЭБ (Бюро экономической безопасности, - ред.) в любой способ", - написал он.

Он сообщил, что у него "просто не может быть" конфликта с Миловановым, но он есть с "его хозяевами".

После этого, он заявил, что объяснения должен дать Зеленский и вспомнил об истории с возвращением в Украину беглого судьи Николая Чауса.

"Где объяснения президента Зеленского о трэше с забавным похищением Чауса ГУРовцами из Молдовы и СБУшниками в Виннице?", - спросил Данилюк.

Кроме того, он предложил президенту ответить на вопросы о "провале международной политики", приведшей к запуску российского "Северного потока 2".

Также он попросил прокомментировать слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о "ядерном шантаже".

Помимо этого, Данилюк указал на "саботаж" конкурса на глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и БЭБ.

Как сообщалось ранее, Данилюк подрался с Миловановым на праздновании своего дня рождения.

Причиной, как утверждают в СМИ, стало то, что комиссия на главу БЭБ, которой руководит Милованов, отклонила кандидатуру Данилюка, аргументируя это тем, что у него нет профильного диплома.

После драки Милованов назвал Данилюка "неадекватным".