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После избиения Милованова Данилюк пошел атакой на Зеленского: "Где объяснение треша вокруг Чауса?"

После избиения Милованова Данилюк пошел атакой на Зеленского: "Где объяснение треша вокруг Чауса?"
Обновлено 19:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Бывший министр финансов Александр Данилюк после драки с советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. 

Сообщение соответствующего содержания было обнародовано в его Фейсбук. 

Он указал, что не видит смысла комментировать слова и действия Милованова, поскольку у того "нет права на свое мнение". 

"В личном разговоре вчера Тимофей признал, что выполнил указание от Офиса президента - снять меня с конкурса на должность директора БЭБ (Бюро экономической безопасности, - ред.) в любой способ", - написал он. 

Он сообщил, что у него "просто не может быть" конфликта с Миловановым, но он есть с "его хозяевами". 

После этого, он заявил, что объяснения должен дать Зеленский и вспомнил об истории с возвращением в Украину беглого судьи Николая Чауса

"Где объяснения президента Зеленского о трэше с забавным похищением Чауса ГУРовцами из Молдовы и СБУшниками в Виннице?", - спросил Данилюк.

Кроме того, он предложил президенту ответить на вопросы о "провале международной политики", приведшей к запуску российского "Северного потока 2"

Также он попросил прокомментировать слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о "ядерном шантаже"

Помимо этого, Данилюк указал на "саботаж" конкурса на глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и БЭБ.  

Как сообщалось ранее, Данилюк подрался с Миловановым на праздновании своего дня рождения. 

Причиной, как утверждают в СМИ, стало то, что комиссия на главу БЭБ, которой руководит Милованов, отклонила кандидатуру Данилюка, аргументируя это тем, что у него нет профильного диплома. 

После драки Милованов назвал Данилюка "неадекватным"

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Николай Чаус, Тимофей Милованов.
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