Скачать
Суббота, 31.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Авиакатастрофа на Прикарпатье: жители Коломыи спорят, можно ли присвоить Игорю Табанюку звание "Почетный гражданин"
Авиакатастрофа на Прикарпатье: жители Коломыи спорят, можно ли присвоить Игорю Табанюку звание "Почетный гражданин"
Российские хакеры взломали федеральную прокуратуру США
Российские хакеры взломали федеральную прокуратуру США
Страна в смартфоне, дороги и борьба с коронавирусом: эстонский пример для Украины
Страна в смартфоне, дороги и борьба с коронавирусом: эстонский пример для Украины

Скандальное задержание экс-судьи Чауса: в СБУ прокомментировали свои действия

Скандальное задержание экс-судьи Чауса: в СБУ прокомментировали свои действия
14:27 Сегодня Телеграф

В СБУ дали комментарий относительно ситуации с задержанием бывшего судьи Николая Чауса

Там говорят, что не "похищали" его, а действовали согласно своим полномочиям. 

В ведомстве отметили, что именно СБУ ведет дело о похищении Чауса, а потому были предприняты "меры для обеспечения его безопасности". 

Кроме того, в сообщении указано, что сам Чаус после обнаружения в Винницкой области попросил вызвать именно сотрудников СБУ. 

"Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", - утверждают в Службе безопасности. 

В спецслужбе указывают, что в настоящее время Чаусу предоставляется необходимая медицинская помощь, о чем было сообщено его жене. 

Также отмечается, что ведомство устанавливает все обстоятельства похищения экс-судьи и выясняет, кто был причастен к его похищению. 

Как известно, Чаус в Украине проходит по делу о получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. В 2016 ему удалось скрыться от правосудия на территории Молдовы. 

В апреле 2021 года группа неизвестных похитила экс-судью и увезла в неизвестном направлении

30 июля его обнаружили в Винницкой области. Прибывшие на место полицейские провести задержание не смогли, поскольку Чауса "перехватили" сотрудники СБУ. 

После этого НАБУ, которое ведет дело о коррупции, потребовало передать Чауса им, что обернулось погоней спецназа Бюро за сотрудниками СБУ по Киеву.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 197

Все по теме:

СБУ, Николай Чаус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогресс в борьбе с коронавирусом под угрозой: озвучена неутешительная правда о штамме "Дельта"
02 Главу Харьковской области обвинили в коррупции и государственной измене
03 В сети опубликовали видео с мотоциклистом, сбитым во время погони НАБУ за СБУ по Киеву
04 Мемы с Чаусом разлетелись по соцсетям: украинцы шутят над найденной пропажей (фото)
05 К зданию СБУ в Киеве, куда предположительно привезли Чауса, приехал спецназ НАБУ: первые фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Адвокаты Чауса потеряли своего клиента - правоохранители скрывают его местонахождение
Адвокаты Чауса потеряли своего клиента - правоохранители скрывают его местонахождение
&quot;Он неадекватный&quot;: Милованов рассказал, почему подрался с Данилюком на его дне рождения (фото)
"Он неадекватный": Милованов рассказал, почему подрался с Данилюком на его дне рождения (фото)
В США планируют раскрывать имена бизнесменов и чиновников, которым запрещен въезд в страну
В США планируют раскрывать имена бизнесменов и чиновников, которым запрещен въезд в страну
Беременная Катя Осадчая показала, как в Турции тушат пожары с помощью морской воды (видео)
Беременная Катя Осадчая показала, как в Турции тушат пожары с помощью морской воды (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь