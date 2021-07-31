Скандальное задержание экс-судьи Чауса: в СБУ прокомментировали свои действия

В СБУ дали комментарий относительно ситуации с задержанием бывшего судьи Николая Чауса.

Там говорят, что не "похищали" его, а действовали согласно своим полномочиям.

В ведомстве отметили, что именно СБУ ведет дело о похищении Чауса, а потому были предприняты "меры для обеспечения его безопасности".

Кроме того, в сообщении указано, что сам Чаус после обнаружения в Винницкой области попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

"Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", - утверждают в Службе безопасности.

В спецслужбе указывают, что в настоящее время Чаусу предоставляется необходимая медицинская помощь, о чем было сообщено его жене.

Также отмечается, что ведомство устанавливает все обстоятельства похищения экс-судьи и выясняет, кто был причастен к его похищению.

Как известно, Чаус в Украине проходит по делу о получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. В 2016 ему удалось скрыться от правосудия на территории Молдовы.

В апреле 2021 года группа неизвестных похитила экс-судью и увезла в неизвестном направлении.

30 июля его обнаружили в Винницкой области. Прибывшие на место полицейские провести задержание не смогли, поскольку Чауса "перехватили" сотрудники СБУ.

После этого НАБУ, которое ведет дело о коррупции, потребовало передать Чауса им, что обернулось погоней спецназа Бюро за сотрудниками СБУ по Киеву.