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Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА: что о нем известно (фото)

Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА: что о нем известно (фото)
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 августа, подписал указ № 343/2021 и назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский на встрече с новым председателем вручил ему служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Вячеслав Чаус

Решение о замене председателя Черниговской администрации президент Украины принял в связи с тем, что Коваленко Анна Николаевна, которая раньше занимала эту должность, подала заявление об увольнении. Соответственный указ об освобождении должности Зеленский подписал 4 августа.

О Вячеславе Чаусу известно, что он родился в Чернигове в августе 1977 года. Политик имеет юридическое и экономическое образование. 

Ранее он работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам акционерного общества "Укргаздобыча", пока его не назначили главой Черниговской областной государственной администрации.

В декларации Чауса указано, что он владеет квартирой в Чернигове (149 тыс. грн, 72 кв. м), дачным домом (200 тыс. грн, 98 кв. м) и участком в Черниговской области (380 тыс. грн, 1200 кв. м). Политик ездит на собственном Volkswagen Touran и KIA Sorento, принадлежащем отцу.

За прошлый год Чаус получил почти 11 млн 300 тыс. грн зарплаты в "Укргаздобыче".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 27 июля по решению президента Украины Владимира Зеленского Руслан Хомчак, муж Анни Коваленко, покинул пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что об увольнении Коваленко с должности председателя Черниговской ОГА стало известно еще 28 июля.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Чернигов, Черниговская ОГА, Анна Коваленко, Владимир Зеленкий, Вячеслав Чаус.
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