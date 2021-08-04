Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА: что о нем известно (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 августа, подписал указ № 343/2021 и назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский на встрече с новым председателем вручил ему служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Решение о замене председателя Черниговской администрации президент Украины принял в связи с тем, что Коваленко Анна Николаевна, которая раньше занимала эту должность, подала заявление об увольнении. Соответственный указ об освобождении должности Зеленский подписал 4 августа.

О Вячеславе Чаусу известно, что он родился в Чернигове в августе 1977 года. Политик имеет юридическое и экономическое образование.

Ранее он работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам акционерного общества "Укргаздобыча", пока его не назначили главой Черниговской областной государственной администрации.

В декларации Чауса указано, что он владеет квартирой в Чернигове (149 тыс. грн, 72 кв. м), дачным домом (200 тыс. грн, 98 кв. м) и участком в Черниговской области (380 тыс. грн, 1200 кв. м). Политик ездит на собственном Volkswagen Touran и KIA Sorento, принадлежащем отцу.

За прошлый год Чаус получил почти 11 млн 300 тыс. грн зарплаты в "Укргаздобыче".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 27 июля по решению президента Украины Владимира Зеленского Руслан Хомчак, муж Анни Коваленко, покинул пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что об увольнении Коваленко с должности председателя Черниговской ОГА стало известно еще 28 июля.