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Вслед за Хомчаком увольняют его жену – главу Черниговской ОГА

Вслед за Хомчаком увольняют его жену – главу Черниговской ОГА
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Фото: Слово і діло

Супруга Руслана Хомчака, который недавно покинул пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины, также уволена со своей должности – главы Черниговской областной государственной администрации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

Анна Коваленко была назначена председателем Черниговской ОГА президентом Владимиром Зеленским в октябре 2020 года. До этого работала журналистом, занимала должность заместительницы бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана.

Вместо Коваленко, по данным издания "Интерфакс-Украина", Кабинет министров Украины назначил Вячеслава Чауса. на должность главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА). Ранее он был заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргазвыдобування" группы "Нафтогаз".

Как сообщалось, новым главкомом ВСУ назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Північ" Валерий Залужный. Новую должность получил и Руслан Хомчак – он станет первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как пояснил "Телеграфу" генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж, для отставки Хомчака у Зеленского был ряд причин.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Черниговская область, Черниговская ОГА, Анна Коваленко, Руслан Хомчак, Вячеслав Чаус.
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