Украина предоставит защиту белорусам, которым может грозить опасность

После трагической гибели оппозиционера из Беларуси Виталия Шишова, которого нашли повешенным в парке Киева, президент Украины Владимир Зеленский пообещал другим белорусским активистам защиту.

Об этом в среду, 4 августа, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел должны изучить все риски и организовать защиту для белорусов, которые прибыли в Украину за последний год и им может грозить опасность, связанная с их деятельностью.

Зеленский отметил, что "каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальный и надежную защиту".

Сообщается, что соответствующие службы уже определили список граждан, которые могут нуждаться в защите и дополнительной охране на территории Украины.

Такое решение было принято после трагической гибели Виталия Шишова - активиста, сбежавший из Беларуси после протестов против Лукашенко. Мужчину нашли повешенным в парке Киева через день после того, как он не вернулся с пробежки.

Ранее "Телеграф" сообщал, как мировые СМИ отреагировали на смерть белоруса Виталия Шишова.