В ВАКС рассказали, сколько просидит дома Чаус

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Обновлено 07:57 Сегодня Телеграф

Экс-судью райсуда Киева Николая Чауса в среду, 4 августа, отправили под круглосуточный домашний арест. В Высшем антикоррупционном суде отметили, что такая мера пресечения продлится до 18 августа.

Об этом вечером в среду, 4 августа, сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.

Отмечается, что Чаус на срок домашнего ареста обязательно должен носить электронный браслет.

Кроме того экс-судья обязан сдать на хранение украинский и заграничный паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины, воздержаться от общения с определенным кругом лиц. Также Чаус не сможет покидать место жительства без разрешения детектива.

"Срок действия меры пресечения определен в пределах срока досудебного расследования, то есть до 18.08.2021. Постановление может быть обжаловано в Апелляционную палату Высшего антикорсуда течение 5 дней с момента провозглашения", - говорится в сообщении ВАКС.

Стоит отметить, что экс-судью Николая Чауса подозревают в совершении уголовного преступления по ч.4 ст. 368 УК Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Чауса передали детективам НАБУ: с чем связан неожиданный поворот в его деле.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Электронный браслет, Домашний арест, Николай Чаус, ВАКС.
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