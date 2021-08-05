В ВАКС рассказали, сколько просидит дома Чаус

Экс-судью райсуда Киева Николая Чауса в среду, 4 августа, отправили под круглосуточный домашний арест. В Высшем антикоррупционном суде отметили, что такая мера пресечения продлится до 18 августа.

Об этом вечером в среду, 4 августа, сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.

Отмечается, что Чаус на срок домашнего ареста обязательно должен носить электронный браслет.

Кроме того экс-судья обязан сдать на хранение украинский и заграничный паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины, воздержаться от общения с определенным кругом лиц. Также Чаус не сможет покидать место жительства без разрешения детектива.

"Срок действия меры пресечения определен в пределах срока досудебного расследования, то есть до 18.08.2021. Постановление может быть обжаловано в Апелляционную палату Высшего антикорсуда течение 5 дней с момента провозглашения", - говорится в сообщении ВАКС.

Стоит отметить, что экс-судью Николая Чауса подозревают в совершении уголовного преступления по ч.4 ст. 368 УК Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Чауса передали детективам НАБУ: с чем связан неожиданный поворот в его деле.