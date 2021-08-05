Визит Зеленского в Белый дом: может ли Украина рассчитывать хоть на что-то по итогам встречи президентов

Руководители Министерства иностранных дел Украины и Офиса президента Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского, намеченного на 30 августа.

Зачем Кулебе и Ермаку прибывать в Штаты почти за четыре недели до встречи Зеленского с Байденом, а также – чего собственно ждать от этой встречи, "Телеграфу" рассказали эксперты.

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что в планах Кулебы и Ермака – встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и экспертами.

"Думаю, эти встречи точно не будут проходить в течение четырех недель. Скорее всего закончатся намного раньше, после чего Кулеба и Ермак уедут. Подготовка визита – это не в смысле они там красные дорожки выбивают. По логике, все организационные моменты всегда берут на себя принимающая сторона и посольство. Нет надобности заранее ехать и что-то там организовывать", – говорит Александра Решмедилова.

По ее мнению, "десант" в лице главы украинского МИД и руководителя ОП связан с разговорами о том, что встреча Байдена с Зеленским вообще не состоится. В том числе из-за смещения сроков такой встречи и инсинуациями вокруг этого. А потому важно продемонстрировать: встреча будет, к ней готовятся.

Александра Решмедилова обращает внимание, что тот же Ермак везде пишет о важности заручиться двухпартийной поддержкой.

"Скорее всего, будет попытка установить контакты именно двухпартийные – не только с ныне правящими демократами, но и с республиканцами. Ведь на кону какие-то важные для нас голосования в Сенате, Конгрессе. Но тут есть нюанс, – отмечает аналитик. – Сейчас каникулярный период. То есть, и нынешний визит в США Ермака с Кулебой, и грядущий – Зеленского – попадают на период отпусков. Не спят лишь лоббисты. Возможно что-то будут решать через них".

Не исключает Александра Решмедилова и то, что украинская сторона будет вести в Вашингтоне переговоры о расширении американской официальной делегации на Крымской платформе.

"Пока подтверждено лишь участие в Крымской платформы министра инфраструктуры США. А у Кулебы в посте сказано, что будет большая делегация от Штатов. Интересно, это какая большая? Вряд ли присоединиться еще кто-то из министров. Но неплохо будет, если смогут подтянуть сюда кого-то из сенаторов и конгрессменов. Возможно, приедет кто-то из аналитиков, с кем встретятся Кулеба и Ермак. А больше, скорее всего, положить в актив будет нечего, – прогнозирует Александра Решмедилова. – И встречи, которые будут проходить сейчас, возможно, являются в неком роде компенсацией за отсутствие высоких американских чиновников на саммите Крымской платформы".

Есть вероятность, что появится ясность касательно посла США в Украине, которого как не было, так и нет.

"Для самого Ермака важно было поехать в США еще и потому, что ранее было немало разговоров, будто он – не особо желанный участник переговоров для администрации Байдена. Но, судя по тому, что он в мае встречался в Киеве с Блинкеном и Нулланд, что сейчас отправился в США, такой проблемы нет", – отмечает аналитик.

Она призналась, что глобально ничего не ждет ни от этого визита, ни от встречи Зеленского с Байденом.

"Дай бог, чтобы после визита Кулеба и Ермака не отменили визит Зеленского. Им стоит быть предельно внимательными и аккуратными с заявлениями. Меньше пафоса, больше конструктива, – считает Александра Решмедилова. – С моей точки зрения, какая-то глобальная поддержка Украины со стороны США пока невозможна. И похоже на то, что даже утешительный приз Зеленский по итогам встречи с Байденом не привезет. Возможны некие договоренности в стиле: американцы нам дают кредит, на который мы у них покупаем оружие. Но скатерть-самобранку Зеленский из Вашингтона домой не привезет".

Политолог Кирилл Сазонов считает вполне логичным, что глава украинского МИДа и руководитель ОП за четыре недели вылетели в США готовить визит Владимира Зеленского и его встречу с Джозефом Байденом.

"Это – показатель того, какое большое значение придает украинская власть встрече двух президентов. Совершенно справедливо – Америка сейчас наш самый серьезный партнер и перспективный союзник. На фоне противоречивой позиции коллективного Брюсселя, который говорит о ценностях и достраивает "Северный поток-2", Вашингтон выглядит надежнее и более цельно", – отмечает политолог.

По его мнению, естественно, ожидания Украины от этих переговоров очень велики и точно завышены.

"Но если формальная встреча – это просто "сверка часов", то четырехнедельная подготовка позволяет надеяться, что главы государств могут уже подписать какие-то, пусть стартовые документы. Для Зеленского это будет большой внешнеполитической победой. Так что такое серьезное отношение к подготовке вполне понятно", – резюмирует Кирилл Сазонов.

Напомним, ранее директор Международного института политической философии Виктор Савинов пояснил "Телеграфу", почему визит Зеленского в США может не состояться.