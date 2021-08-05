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"Предлагаю отрезветь": мэр Конотопа на заседании горсовета вылил на нардепа Качуру бутылку воды (видео)

"Предлагаю отрезветь": мэр Конотопа на заседании горсовета вылил на нардепа Качуру бутылку воды (видео)
16:09 Сегодня Телеграф скриншот с видео

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуру во время заседания городского совета в Конотопе, куда он прибыл с рабочим визитом 5 августа, облил водой мэр Артем Семенихин. Мэр Конотопа сделал это со словами "Предлагаю вам немного отрезветь".

Соответствующие кадры этого инцидента в четверг, 5 августа, опубликовал Александр Качура в собственном Telegram-канале.

Сообщается, что инцидент произошел во время заседания городского совета. Бутылку с водой принес сам нардеп, который в своем выступлении говорил о проблемах города и обратил внимание мэра на качество водопроводной воды.

Качура отметил, что она непригодна для питья и приготовления пищи и поставил перед Семенихиным бутылку мутной воды, чтобы он потом проверил ее качество.

После этого мэр Конотопа выхватил бутылку воды и облил нардепа со словами:

"Господин Качура, я предлагаю вам немного отрезветь нашей Конотопа водичкой и прийти немного в себя".

Нардеп отвернул бутылку и Семенихин облил и себя, а затем в конфликт вмешались охранники мэра, которые толкали нардепа.

Известно, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье о препятствовании работе народного депутата.

Видео инцидента поделился Telegram-канал PavlovskyNews, позже нардеп перепостил его себе на страницу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после заявлений об ошибке Украины, не сохранившей ядерный потенциал, стал героем шуток, мемов и фотожаб в социальных сетях.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Сумская область, Потасовка, Слуга народа, Александр Качура.
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