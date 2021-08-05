"Предлагаю отрезветь": мэр Конотопа на заседании горсовета вылил на нардепа Качуру бутылку воды (видео)

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуру во время заседания городского совета в Конотопе, куда он прибыл с рабочим визитом 5 августа, облил водой мэр Артем Семенихин. Мэр Конотопа сделал это со словами "Предлагаю вам немного отрезветь".

Соответствующие кадры этого инцидента в четверг, 5 августа, опубликовал Александр Качура в собственном Telegram-канале.

Сообщается, что инцидент произошел во время заседания городского совета. Бутылку с водой принес сам нардеп, который в своем выступлении говорил о проблемах города и обратил внимание мэра на качество водопроводной воды.

Качура отметил, что она непригодна для питья и приготовления пищи и поставил перед Семенихиным бутылку мутной воды, чтобы он потом проверил ее качество.

После этого мэр Конотопа выхватил бутылку воды и облил нардепа со словами:

"Господин Качура, я предлагаю вам немного отрезветь нашей Конотопа водичкой и прийти немного в себя".

Нардеп отвернул бутылку и Семенихин облил и себя, а затем в конфликт вмешались охранники мэра, которые толкали нардепа.

Известно, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье о препятствовании работе народного депутата.

Видео инцидента поделился Telegram-канал PavlovskyNews, позже нардеп перепостил его себе на страницу.

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