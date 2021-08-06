Зеленский готовится стать премьером: нардеп озвучил план, который якобы готовят на Банковой

Народный депутат Гео Лерос, исключенный из правящей фракции "Слуга народа", считает, что президент Владимир Зеленский планирует создать в Украине парламентскую республику и пойти в премьер-министры.

Об этом он рассказал в интервью "Цензору", сообщает журналист Евгений Кузьменко.

По словам Лероса, один из вариантов Зеленского - подать законопроект о ликвидации института президентства в Украине и создании парламентской республики, и эта информация может быт озвучена уже на праздновании Дня независимости в конце месяца.

Таким образом, объясняет политик, президенту удастся выполнить обещание не идти на второй срок и сохранить в руках власть, пойдя в премьер-министры.

"По сути это будут полномочия всевластного монарха", - подчеркнул он.

"Сами подумайте: ему сейчас незачем перезапускать парламент, поскольку все голосуют, как зайчики, - продолжил Гео Леро. - А вот изменить Конституцию и сложить с себя полномочия - ход красивый; тогда можно на хайпе набрать большой рейтинг и остаться премьером условно бессрочно. Превращая Украину в лукашенковскую мечту".

Депутат считает, что вероятность такого сценария высока, поскольку Зеленскому надоела критика, и он хочет иметь в руках всю власть без посредников, - и это единственная возможность править долго, не идя по стопам Путина и Лукашенко.

Стоит заметить, что подобный инсайд о дальнейшей политической судьбе президента открывал "Телеграфу" и его бывший советник Игорь Новиков: Окружение Зеленского хочет отправить его на второй срок, но тот может и проиграть выборы.