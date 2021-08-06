Скачать
Пятница, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Лукашенко беженцами терроризирует Литву, страна оказалась перед лицом такой же агрессии, как Украина в 2014-ом
Лукашенко беженцами терроризирует Литву, страна оказалась перед лицом такой же агрессии, как Украина в 2014-ом
"Мы возвращаем Крым домой - в Украину": слова Зеленского взбудоражили армию РФ
"Мы возвращаем Крым домой - в Украину": слова Зеленского взбудоражили армию РФ
Украшение Олимпиады: как выглядят все украинские медалистки на фото
Украшение Олимпиады: как выглядят все украинские медалистки на фото
Саакашвили заявил, что его мог "заказать" Путин
Саакашвили заявил, что его мог "заказать" Путин

Соратники Путина засыпали Зеленского оскорблениями после его совета "любителям русского мира"

Соратники Путина засыпали Зеленского оскорблениями после его совета "любителям русского мира"
14:34 Сегодня Телеграф ОПУ

Российских чиновников и главарей "ДНР" взволновали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если жители Донбасса чувствуют себя русскими, им нужно уезжать в Россию

"Телеграф" собрал наиболее эмоциональные реакции на заявление президента. 

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что Зеленский "бросает в людей камень раздора, добивая страну".  Она заявила, что он пытается избавиться от тех, кто выбрал его президентом. При этом она назвала Россию для украинцев с Донбасса "исторической Родиной" и заявила о сдаче суверенитета Украины. 

Реакция Захаровой

(Фото: Телеграм Марии Захаровой)

Заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Госдумы РФ Петр Толстой написал опус, похожий на речь Зеленского, только с рекомендацией украинцам уезжать в Европу. При этом он заявил, что без России в Украине цивилизации не будет. 

Реакция Петр Толстой

(Фото: Телеграм Петра Толстого)

Член комитета Совета РФ по международным делам Сергей Цеков назвал утверждения Зеленского "поверхностными" и заявил, что жители Донбасса считают себя русскими по языку и национальности.  Слова президента Украины он назвал "пустыми". 

Что же касается оккупированных территорий Донбасса, то и местные псевдочиновники отреагировали на слова Зеленского. 

Так называемый "депутат совета ДНР" Мирослав Руденко заявил, что это "призыв к этноциду".  Он сказал, что "Зеленский заработал на трибунал" своей речью. Также Руденко вспомнил про советское и имперское прошлое Донбасса. 

Про "испанский стыд" из-за исторических познаний Зеленского рассказала и так называемая "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова. Она заявила, что Донбасс якобы "испокон веков был русским". 

Ранее "Телеграф" рассказал, что думают украинские эксперты про слова Владимира Зеленского.

"Чемодан-вокзал-Россия": почему Зеленский радикально изменил риторику и что за этим стоит

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 275

Все по теме:

РФ, Владимир Зеленский, ДНР, Мария Захарова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звали в поход, ритуально убивали и ели: в России задержали пару сатанистов (фото)
02 Разумков нашел способ красиво позлить Зеленского с Ермаком перед выборами
03 Из озера Арабатской Стрелки выловили почти двухметрового крокодила: отдыхающие не верят (фото)
04 "Это прорыв": Украина договорилась о поставках препаратов прямого действия от COVID-19
05 Массовый побег заключенных в РФ: стало известно, кто мог помочь киллеру с арбалетом и его землякам сбежать на волю (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков может решиться на крутой поворот в карьере: сильные союзники для этого уже имеются
Разумков может решиться на крутой поворот в карьере: сильные союзники для этого уже имеются
В детей, недвижимость или валюту: куда вкладывать украинцам накопленные средства
В детей, недвижимость или валюту: куда вкладывать украинцам накопленные средства
Зеленский готовится стать премьером: нардеп озвучил план, который якобы готовят на Банковой
Зеленский готовится стать премьером: нардеп озвучил план, который якобы готовят на Банковой
Новолуние 8 августа: что нужно успеть сделать до этого дня
Новолуние 8 августа: что нужно успеть сделать до этого дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь