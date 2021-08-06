Соратники Путина засыпали Зеленского оскорблениями после его совета "любителям русского мира"

Российских чиновников и главарей "ДНР" взволновали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если жители Донбасса чувствуют себя русскими, им нужно уезжать в Россию.

"Телеграф" собрал наиболее эмоциональные реакции на заявление президента.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что Зеленский "бросает в людей камень раздора, добивая страну". Она заявила, что он пытается избавиться от тех, кто выбрал его президентом. При этом она назвала Россию для украинцев с Донбасса "исторической Родиной" и заявила о сдаче суверенитета Украины.

(Фото: Телеграм Марии Захаровой)

Заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Госдумы РФ Петр Толстой написал опус, похожий на речь Зеленского, только с рекомендацией украинцам уезжать в Европу. При этом он заявил, что без России в Украине цивилизации не будет.

(Фото: Телеграм Петра Толстого)

Член комитета Совета РФ по международным делам Сергей Цеков назвал утверждения Зеленского "поверхностными" и заявил, что жители Донбасса считают себя русскими по языку и национальности. Слова президента Украины он назвал "пустыми".

Что же касается оккупированных территорий Донбасса, то и местные псевдочиновники отреагировали на слова Зеленского.

Так называемый "депутат совета ДНР" Мирослав Руденко заявил, что это "призыв к этноциду". Он сказал, что "Зеленский заработал на трибунал" своей речью. Также Руденко вспомнил про советское и имперское прошлое Донбасса.

Про "испанский стыд" из-за исторических познаний Зеленского рассказала и так называемая "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова. Она заявила, что Донбасс якобы "испокон веков был русским".

Ранее "Телеграф" рассказал, что думают украинские эксперты про слова Владимира Зеленского.