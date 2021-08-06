"Чемодан-вокзал-Россия": почему Зеленский радикально изменил риторику и что за этим стоит

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной территории Донецкой и Луганской области с призывом не оставаться там, а уезжать в Россию, если они считают себя русскими. Тем же, кто считает временно неподконтрольные территории Донбасса - Украиной, президент рекомендовал держаться, уверяя, что эта земля будет деоккупирована.

Высказывания Зеленского прокомментировал для "Телеграфа" бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы) Георгий Тука.

"С моей точки зрения, изменилась исключительно риторика, а не сущность Зеленского. Для меня он как было малоросс, так и остается. Что же касается высказываний Зеленского, то, действительно, довольно-таки странные изменения риторики, особенно учитывая, что соответствующие заявления прозвучали на таком канале, как ДОМ, якобы ориентированном на граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Озвучивать подобные тезисы (в стиле "чемодан-вокзал-Россия") до того, как произошла деоккупация наших территорий – значит увеличивать у людей, которые получили паспорта РФ, желание к сопротивлению. Не секрет, что в России их никто не ждет, там они не нужны. Но если президент Украины загоняет их такими ультиматумами в угол, ожидать от них некой лояльности – наивно", – считает Георгий Тука.

По его мнению, этот тезис прозвучал не для жителей оккупированных территорий, в том числе склонных к любви к РФ, а для людей, живущий на контролируемой территории Украины.

"Зеленский продолжает заигрывание с так называемым патриотическим электоратом, – поясняет Георий Тука. – Но я думаю, что в Украине достаточное количество реальных патриотов, умных людей, которые отдает себе отчет в том, что изменение риторики не меняет сущность человека. И подобные примитивные уловки не возымеют должной реакции, которую ожидают в Офисе президента".

Ранее "Телеграф" писал, что конфликт на Донбассе украинцы назвали одной из самых главных проблем государства.

Военные эксперты рассказали "Телеграфу", почему перемирие на донбасском фронте не сработало и может ли сработать в нынешних условиях.